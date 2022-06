Azioni Didi in crescita del 50% dopo rumor su fine indagini

Le azioni del gigante cinese del ride-hailing Didi hanno registrato una forte crescita di oltre il 50% negli scambi premarket negli Stati Uniti dopo che il Wall Street Journal ha riportato che le autorità di regolamentazione cinesi stanno concludendo le indagini sulla società.

Secondo il Wall Street Journal, in particolar modo, le autorità avrebbero revocato il divieto di aggiungere nuovi utenti a Didi già dalla prossima settimana e avrebbero ripristinato l’applicazione dell’azienda negli app store nazionali.

Ricordiamo come dalla fine del 2020 la Cina abbia inasprito la regolamentazione del settore tecnologico nazionale e come vi siano stati segnali di allentamento della regolamentazione da parte di Pechino, in un contesto in cui la Cina affronta le conseguenze economiche di settimane di lockdown a Shanghai.

Didi è stata una delle aziende più colpite dal giro di vite di Pechino. L’anno scorso, la società è stata quotata in borsa negli Stati Uniti ma pochi giorni dopo l’offerta pubblica iniziale le autorità di regolamentazione cinesi hanno aperto un’indagine sulla sicurezza informatica della società. A luglio, la Cyberspace Administration of China (CAC) ha poi accusato Didi di raccogliere illegalmente i dati degli utenti e ha ordinato la rimozione della sua app dagli app store locali.

Il Journal ha dunque riferito che le autorità cinesi porranno fine anche alle indagini su altre due aziende tecnologiche cinesi quotate negli Stati Uniti, la Full Truck Alliance e Kanzhun, che erano anch’esse sotto inchiesta. Si prevede comunque che Didi dovrà pagare una grossa multa, ancora da quantificarsi.