Azioni Polymetal: delisting da Londra, quotazione sull’AIX del Kazakistan

Polymetal, una società russa registrata a Jersey e quotata sulla Borsa di Londra (LSE) dovrebbe presto tenere un’assemblea degli azionisti con all’ordine del giorno l’approvazione del trasferimento della stessa società presso il Centro Finanziario Internazionale di Astana (AIFC) in Kazakistan. Se dovesse arrivare il via libera, il Kazakistan accoglierà un’azienda con una capitalizzazione di mercato di 1,5 miliardi di dollari. Nel primo trimestre del 2023, i ricavi di Polymetal hanno messo a segno un aumento del 19 per cento rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 733 milioni di dollari. Questo dato supporta un outlook sui ricavi di fine anno estremante positivo: 1 miliardo di dollari è infatti il target sul fatturato 2023.

La decisione di procedere con il delisting della borsa di Londra è la conseguenza delle sanzioni occidentali e del regime di contro-sanzioni russe. A causa di questo braccio di ferro diverse giurisdizioni, compresa Jersey, sono oramai considerate come “non amichevoli” e da qui la scelta di optare per il delisting da LSE.

A seguito della prevista redomiciliazione, la principale quotazione di Polymetal si sposterà sulla principale borsa del Kazakistan – la AIX (Astana Stock Exchange), mentre verrà cancellata dalla Borsa di Londra. In caso di approvazione del provvedimento ci potrebbe essere una rivalutazione positiva delle azioni di Polymetal, con la conseguente eliminazione degli effetti negativi fin qui subito a causa della sanzioni e la ripresa dei pagamenti dei dividendi.

Prima di analizzare quali sono le prospettive che si aprirebbero per le azioni Polymetal in caso di spostamento sulla borsa del Kazakistan, possiamo già dare un’importante anticipazione che sarà di sicuro interesse per gli investitori.

Il Kazakistan è un paese lontano, tuttavia in Italia è disponibile il broker Freedom24, uno dei pochi di tutta l’UE che fornisce l’accesso ad AIX, la borsa del Kazakistan). Non solo ma i nuovi clienti di Freedom24 hanno anche un’occasione straordinaria: possono comprare azioni senza commissioni per i primi 30 giorni dall’attivazione del conto.

–APRI UN CONTO SU FREEDOM24 A ZERO COMMISSIONI SE SEI NUOVO CLIENTE>>

Azioni Polymetal: le previsioni per il futuro

In futuro, l’azienda, che opera sia in Russia che in Kazakistan, sta prendendo in considerazione la possibilità di una divisione in due società indipendenti per mitigare i rischi. Questo sviluppo è alimentato anche dalla già consolidata presenza di Polymetal nel Kazakistan, paese molto ricco di risorse. E’ stata infatti già reso noto un piano che ha per oggetto la costruzione di un impianto idrometallurgico nel paese. Per le autorità kazake, che hanno subito espresso il loro massimo sostegno alla redomiciliazione, ciò potrebbe significare maggiori investimenti per l’economia locale e maggiore attenzione da parte degli investitori stranieri a Polymetal.

La procedura per gli azionisti è indicata nel comunicato stampa diffuso dalla società dove è riportato che le azioni ordinarie non saranno trasferite in una borsa alternativa o nella AIX.

Viceversa, gli azionisti devono aprire un conto presso un intermediario che opera sulla borsa AIX e trasferire le proprie azioni sul nuovo conto. Le azioni Polymetal sono presenti sulle piattaforme di diversi intermediari, tra cui Freedom24 (con operazioni in Europa, Stati Uniti e Asia centrale), che fornisce ai clienti europei un accesso diretto alla AIX e una conversione istantanea della valuta kazaka.

Freedom24, un intermediario di borsa europeo e parte della Freedom Holding Corp, società quotata sul NASDAQ, è il primo per l’offerta di asset listati sulla borsa del Kazakistan. Fondata nel 2008, la società di intermediazione è regolamentata da importanti autorità di vigilanza come BaFin, CySEC e SEC.

Oltre a una vasta varietà di azioni e ETF, Freedom24 offre anche un unico conto di risparmio D con un interesse del 2,5% sull’euro (3% sul dollaro) e accumulo di interessi giornaliero.

–REGISTRATI GRATIS SU FREEDOM24 E COMPRA AZIONI POLYMETAL>>

Preghiamo i nostri lettori di fare attenzione a quanto segue:

Gli investimenti in titoli e altri strumenti finanziari comportano sempre il rischio di perdere il capitale investito. Le previsioni e le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future. È essenziale effettuare la propria analisi prima di effettuare qualsiasi investimento.

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!