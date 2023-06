Cambio Dollaro Yuan e taglio tassi Cina: come investire dopo mossa PBOC?

Mentre tutte le banche centrali aumentano i loro tassi di interesse, la Cina va controcorrente e decide di tagliarli.

La notizia ha fatto molto scalpore anche perchè non solo era del tutto inattesa ma soprattutto non si è trattato di una revisione formale del costo del denaro. In realtà la People’s Bank of China ha eseguito un taglio di 10 punti base alla luce del quale il costo del denaro è passato dal 2 per cento all’1,9 per cento.

A causa del taglio dei tassi, yuan e bond cinesi, in pochissimo tempo, hanno raggiunto il minimo degli ultimi 6-7 mesi. In particolare, sul fronte forex, lo yuan è arrivato a quota 7,168 sul dollaro vale a dire il minimo degli ultimi sei mesi mentre i titoli di stato cinesi sono scesi a 3,016, sui minimi degli ultimi 7 mesi e mezzo.

Insomma la decisione cinesi di tagliare i tassi sui prestiti a breve termine per la prima volta dopo 10 mesi, ha lasciato il segno. Dal punto di vista dell'investitore la mossa può essere sfruttata per far trading su USD/CNH (cambio Dollaro Yen) anche perchè sulla coppia è ora possibile operare grazie ai CFD visto che molti broker l'hanno inclusa nella lista delle opzioni FX disponibili.

Perchè la PBOC ha tagliato i tassi di interesse?

La domanda che viene spontaneo porsi a seguito della decisione cinese di tagliare i tassi di riferimento non può che riguardare le ragioni di questa decisione. Cosa ha spinto la PBOC ad assumere una decisione simile?

Secondo Ken Cheung, chief Asian FX strategist presso Mizuho Bank, dietro alla mossa della banca centrale di Pechino c’è la volontà di ridare stimolo all’economia del colosso asiatico. Un’esigenza che si è rafforzata tantissimo a seguito dei deboli market mover cinesi dell’ultimo trimestre. Per l’esperto la decisione ha si stupito ma neppure più di tanto visto che già diverse banche commerciali si era mosse in una direzione analoga tagliando i tassi sui depositi.

Il problema è che il taglio dei tassi potrebbe addirittura non essere sufficiente visto che ci sono una serie di segnali molto chiari sull’indebolimento delle prospettive economiche del colosso asiatico.

I segnali più preoccupanti del deterioramento del quadro macro cinese sono il rallentamento del settore immobiliare, le difficoltà del commercio e il boom della disoccupazione soprattutto tra i più giovani. Tutti questi fattori hanno impattato sull’espansione economica cinese che nel 2023 è stata di appena il 3 per cento, il dato più basso dal Settanta.

E’ proprio questa situazione che ha spinto la banca centrale cinese a rivedere al ribasso i tassi di riferimento. Obiettivo della PBOC è quello di ridare slancio ad una economia resa molto debole dall’emergenza covid (la Cina è stato il paese che più di tutti ha implementato lockdown) e troppo condizionata da una inflazione stagnante.

Quali sono gli effetti del taglio dei tassi PBOC?

Il tasso di interesse PBOC è quello a cui le banche commerciali possono prendere in prestito denaro dalla banca centrale cinesi oppure tra di loro. Oltre alla stimolo all’attività economica di cui abbiamo parlato in precedenza, il taglio ha almeno tre altre implicazioni:

Incentiva l’indebitamento e la spesa perchè i tassi di interesse più bassi rendono i prestiti più accessibili e convenienti. Questo meccanismo incoraggia le persone e le imprese ad indebitarsi per finanziare progetti di investimento o le loro spese correnti. L’incremento della spesa può contribuire a stimolare la domanda aggregata e quindi l’attività economica nel suo complesso

perchè i tassi di interesse più bassi rendono i prestiti più accessibili e convenienti. Questo meccanismo incoraggia le persone e le imprese ad indebitarsi per finanziare progetti di investimento o le loro spese correnti. L’incremento della spesa può contribuire a stimolare la domanda aggregata e quindi l’attività economica nel suo complesso Riduce dei costi di finanziamento per le imprese esistenti : Questo permette alle aziende di ridurre i costi operativi e migliorare la redditività, fornendo loro maggiori risorse per l’espansione o l’innovazione.

: Questo permette alle aziende di ridurre i costi operativi e migliorare la redditività, fornendo loro maggiori risorse per l’espansione o l’innovazione. Riduce la propensione al risparmio: se i tassi sono più bassi, il risparmio di tipo classico come i depositi bancari sono scoraggianti visto che i rendimenti sono più contenuti

Fin qui l’aspetto prettamente economico. C’è poi il risvolto operativo che è quello che più di tutti interessa chi investe. Il taglio dei tassi decisa dalla banca centrale cinese può influenzare i mercati finanziari, compresi i mercati azionari e obbligazionari. Ciò perchè con tassi più bassi gli investimenti in azioni cinesi sono più attraenti rispetto agli investimenti a reddito fisso. Come abbiamo visto ad inizio articolo, inoltre, la decisione della PBOC di tagliare di 10 punti base i tassi ha avuto come effetto il raffreddamento dei rendimenti obbligazionari con gli investitori che si sono spostati su asset più remunerativi.

Come investire su USD/CNH dopo la mossa della banca centrale cinese?

E torniamo al punto di partenza ossia al Forex. Con il taglio dei tassi deciso dalla banca centrale cinese, lo Yuan è sceso a 7,168 nel cambio con il dollaro.

