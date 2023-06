Investire in azioni giapponesi come Warren Buffett: ecco i titoli preferiti

Vorresti investire in azioni giapponesi (indice Nikkei) ma proprio non sapresti su quali titolo orientarti? Si tratta di una situazione più che comprensibile visto che il mercato nipponico è tanto affascinate quanto lontano. Inoltre c’è anche da dire che, forse a causa del fuso orario antitetico rispetto a quello italiano, gli analisti nostrani che coprono l’azionariato nipponico sono molto pochi. E allora cosa fare? Davvero rinunciare è il solo sbocco? Assolutamente no perchè utili indicazioni su come investire in azioni giapponesi arrivano spesso dai più grandi investitori al mondo. Parliamo di personaggi del calibro di Warren Buffet la cui fama lo precede.

Ebbene l’oracolo di Omaha non ha mai nascosto la sua ammirazione per le borsa di Tokyo. E’ vero che il focus della holding Berkshire resta rivolto sulla borsa di Wall Street (e anche in questo caso le ragioni di tale preferenza sono facilmente intuibili), tuttavia circa 3 anni fa, Warren Buffett lasciò tutti a bocca aperta annunciando di aver posizionato ben 6 miliardi di dollari su quelle che, dal suo punto vista, sono le migliori azioni giapponesi.

Ebbene, visto che da allora sono passati 3 anni, quale è stato l’esito dell’investimento di Buffett? Il risultato è stupefacente: i titoli sono stati capaci di segnare un rialzo del 118 per cento. Cosa ha significato questo balzo per la Berkshire e per Buffett. Il calcolo si fa preso a fare: quei 6 miliardi iniziali sono diventati 17 miliardi. Tale è il valore in portafoglio di quei 5 titoli giapponesi che l’oracolo di Omaha comprò tre anni fa non senza un certo stupore da parte dei commentatori di allora.

La curiosità è sicuramente ai massimi e la domanda, a questo punto, non può che riguardare l’identità di questi titoli. Insomma quali sono queste 5 azioni giapponesi che Warren Buffett ha comprato 3 anni e che ora valgono il 118 per cento in più?

Alcuni di questi titoli sono conosciuti, altri un pò meno. Ecco comunque il dettaglio:

Itochu Corp

Mitsui & Company

Mitsubishi Corp.

Marubeni Corp

Sumitomo Corp

Perchè Warren Buffett ha deciso di investire su queste azioni giapponesi

Quali sono stati i motivi per cui 3 anni fa l’oracolo di Omaha decise di puntare 6 miliardi di dollari sui 5 titoli nipponici che abbiamo citato?

In una intervista rilasciata a suo tempo alla CNBC, Buffett affermò che le 5 quotate a cui rivolse la sua attenzione sono ottime compagnie aggiungendo poi che il loro modello di business ricordava la stessa Berkshire.

In una successiva occasione, l’oracolo aggiungeva poi che queste compagnie presentavano prezzi stracciati anche se erano ben consolidate in settori familiari e focalizzate sul lungo termine. Per finire Buffett sentenziava che proprio tali caratteristiche avrebbero consentito all’investimento di aver un impatto significativo sugli utili della Berkshiree.

I numeri che abbiamo citato in precedenza rappresentano il segno tangibile di quanto Buffett ci avesse visto lungo.

Investire in azioni giapponesi: come sta andando il mercato

Allarghiamo adesso il discorso a tutto il mercato giapponese e non solo a queste 5 quotate che sono finite nel portafoglio della BH. Come sta andando la borsa del Giappone nel 2023?

Rispondere a questa domanda significa fare riferimento al “Nikkei Stock Average” o “Nikkei 225”. L’indice include le 225 aziende più grandi per capitalizzazione di mercato negoziate sulla Borsa di Tokyo e copre una vasta gamma di settori dell’economia giapponese. Si tratta di un paniere che viene ampiamente utilizzato come barometro per valutare le prestazioni generali del mercato azionario giapponese.

Detto questo, proprio in questi giorni, il Nikkei è salito fino ad un massimo di 33.805 punti, nuovo record storico. Il balzo che ha portato nella storia il paniere di riferimento della borsa del Giappone non è arrivato per caso. In realtà, infatti, l’indice ha già fatto tantissimo rumore per aver messo in fila ben 5 sedute consecutive all’insegna del verde, grazie alle quali c’è stato un apprezzamento totale del 6,8 per cento.

L’ottima performance registrata nell’ultimo periodo ha permesso al Nikkei di migliorare in modo sensibile sia il trend da inizio anno che quello su base annua. In entrambi i casi siamo ora attorno al 30 per cento in più.

Il boom della borsa del Giappone è stato speculare all’andamento dell’economia del Sol Levante. Gli ultimi dati macro sembrerebbero indicare una possibile uscita del Giappone dalla spirale della deflazione. Un’evoluzione simile dell’economia giapponese viene valutata molto positivamente dagli analisti.

Infatti il passaggio dalla deflazione all’inflazione, aiuterebbe tutto il sistema delle imprese giapponesi avendo un impatto positivo sui margini aziendali. Chi conosce un minimo la storia del Giappone sa che si tratterebbe di una svolta decisiva visto che l’economia del Sol Levante è reduce da un periodo lunghissimo di crescita bassissima o addirittura nulla.

Quindi non solo gli investimenti di Warren Buffett sono andati molto bene ma l’economia del paese asiatico è in netta ripresa a tutto vantaggio dell’andamento del Nikkei.

