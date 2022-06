Come investire nei mercati emergenti nel terzo trimestre 2022

S&P Global Ratings ha appena pubblicato due dossier sulle previsioni economiche per i Paesi emergenti nel terzo trimestre 2022, sia a livello globale che con un focus specifico per l’area EMEA.

Abbiamo estrapolato da tali report i dati di maggiore rilievo.

Previsioni economiche Q3 2022 dei mercati emergenti

Per quanto concerne le previsioni economiche per i mercati emergenti, S&P Global Ratings ha abbassato le previsioni di crescita del PIL reale al 4,2% nel 2022, contro il precedente 4,8% stimato a marzo. Evidentemente, a influenzare l’evoluzione ci sono le previsioni più deboli per la crescita della Cina, che impatta notevolmente sul dato complessivo.

Per gli emergenti esclusa la Cina, invece, la crescita positiva di diverse economie nel primo trimestre ha compensato un indebolimento dello slancio di crescita a partire dal secondo trimestre, portando così a una revisione contenuta ma al rialzo per il 2022 e al 4,1 % per il 2023.

Per l’inflazione, S&P ha aumentato le stime sui prezzi al consumo in tutti i Paesi. L’inflazione media annuale è del 7,1% quest’anno e del 4,1% il prossimo, 1,2 e 0,6 punti percentuali in più rispetto alle previsioni di marzo.

Infine, in relazione alla politica monetaria, S&P stima che l’inflazione diminuirà nei prossimi trimestri ma rimarrà comunque ben al di sopra dell’obiettivo di molte banche centrali. Valutato anche che la Federal Reserve e le altre principali banche centrali hanno dichiarato un inasprimento delle proprie politiche monetarie, S&P stima un inasprimento più rapido della politica monetaria in tutti gli emergenti nonostante l’indebolimento delle economie.

Come investire nei mercati emergenti nel III trimestre 2022

Di qui, due riflessioni fondamentali:

dopo un primo trimestre solido è previsto un rallentamento della crescita del PIL nei prossimi trimestri nell’economia dei mercati di paesi emergenti dell’area EMEA. Le cause sono da ricercarsi nei forti venti contrari dovuti al prolungarsi del conflitto tra Russia e Ucraina, dall’inasprimento della politica monetaria da parte della Federal Reserve statunitense e di altre importanti banche centrali, e dalle prospettive di crescita globale più deboli. il conflitto tra Russia e Ucraina sta avendo ripercussioni sempre più pesanti sull’Europa emergente e diverse economie importatrici di materie prime nella regione MENA sono tra le più colpite dalle ricadute del conflitto. Di contro, gli esportatori di energia della regione MENA stanno beneficiando di ricavi inattesi che, però, saranno mitigati dal rallentamento della crescita globale e dalle condizioni di finanziamento più rigide.

