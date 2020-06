Tassi BCE: previsioni riunione 4 giugno 2020 e discorso Lagarde

© Shutterstock

Attesa tra gli investitori per le indicazioni su inflazione e PIL che arriveranno dal discorso dalla Lagarde e dal board di oggi della BCE

Il marker mover clou di oggi 4 giugno è il board della BCE. Tra gli investitori c'è grande attesa su quelle che saranno le decisioni di politica monetaria della Banca Centrale Europea anche se, come confermano tutti gli analisti, si dovrebbe andare verso una conferma quasi ad occhi chiusi degli attuali tassi BCE.

Per quello che riguarda la politica monetaria, quindi, non dovrebbero esserci grandi novità dalla riunione di giugno della Banca Centrale Europea.

Il fatto che i tassi BCE dovrebbero essere confermati non significa che l'evento sia privo di interesse e non rappresenti un'occasione per fare trading attraverso i CFD, ad esempio sugli indici di borsa, scegliendo un broker autorizzato come Plus500 (clicca qui per leggere la recensione).

Secondo molti analisti, infatti, oggi dovrebbero arrivare da Francoforte spunti sulle condizioni macroeconomiche dell'Eurozona. In particolare sia dal comunicato stampa ufficiale che dal successivo discorso della Lagarde potrebbero esserci indicazioni sull'andamento del Pil e dell'inflazione nell'area Euro nei prossimi mesi. In ballo ci sono la quantificazione dell'impatto del coronavirus sull'economia reale e le ipotesi sul tipo di ripartenza.

Il clima di attesa per le decisioni di politica monetaria della BCE condizionerà sia l'andamento del cambio Euro Dollaro che il trend su Borsa Italiana oggi 4 giugno. Essendo un evento "europeo" anche l'EuroStoxx 50, ossia il paniere azionario di riferimento dell'area Euro, potrebbe subire condizionamenti. Puoi seguire l'andamento in tempo reale dell'EuroStoxx facendo riferimento al grafico in basso.

Riunione BCE oggi 4 giugno 2020: previsioni

Per capire come posizionarsi in vista delle decisioni di politica monetaria della BCE e del successivo discorso della governatrice Lagarde, è necessario fare riferimento a quelle che sono le previsioni aggiornate che molti analisti e broker pubblicano prima della diffusione del comunicato ufficiale.

Solitamente le stime sull'esito della riunione della BCE tendono a convergere e questo permette di elaborare strategie trading con margine di rischio contenuto. Il board di oggi 4 giugno non fa eccezione. Tutti gli analisti, infatti, ritengono che la BCE lascerà invariati i tassi. La maggioranza degli analisti è inontre convinta che non ci saranno variazioni nell'ammontare del Quantitative Easing. Ci sono però alcuni broker che ritengono possibile una revisione, sia pure leggera, del piano di acquisto di bond.

Ti ricordo che tutte queste informazioni sono molto utili per capire come investire in vista della riunione della BCE.

Riunione BCE giugno 2020: previsioni MIRABAUD AM

Mirabaud AM è tra le società di gestione del risparmio che vedono un aumento del programam di acquisto di asset da parte della BCE. Secondo Gero Jung, Chief Economist di Mirabaud AM, la Banca Centrale Europea oggi 4 giugno portebbe decidere di aumentare il suo programma di acquisto di asset di 500 miliardi di euro, conservando un orientamento di politica monetaria molto accomodante.

Secondo l'analista, inoltre, è possibile che le proiezioni economiche aggiornate che oggi verranno fornite dalla Lagarde possano essere molto negative e includere uno scenario di ripresa nel 2021 che comunque porterebbe la produzione economica aggregata nel 2022 al di sotto dei livelli precedenti alla crisi.

Secondo il gestore, inoltre, "l'inflazione resta bassa, e le misure disinflazionistiche sono più di una preoccupazione per la BCE, con l'inflazione headline in calo il mese scorso".

Riunione BCE giugno 2020: previsioni Allianz Global Investors

Per Stefan Rondorf, Senior Investment Strategist, Global Economics & Strategy di Allianz Global Investors, il focus del board BCE di oggi sarà sulle previsioni economiche e non sulle decisioni di politica monetaria. Secondo l'analista oggi si potranno avere indicazioni più precise su durata e intensità della crisi. Molto importante, in tal senso, sarà la conferenza stampa della Lagarde in programma a partire dalle ore 14,30. Per l'esperto è inoltre possibile che oggi dalla BCE possa arrivare la richiesta di chiarimenti in merito alla recente sentenza della Corte Costituzionale tedesca che, almeno potenzialmente, potrebbe disturbare le politiche di stimolo della BCE.

Riunione BCE giugno 2020: previsioni Intesa Sanpaolo

Gli analisti di Intesa Sanpaolo sono quelli più convinti che dalla riunione della BCE di oggi 4 giugno e dal successivo discorso della Lagarde siano ad attendersi novità solo di tipo economico mentre, per quello che riguarda l'ambito monetario, tutto dovrebbe resta così come è (tassi e quantitative easing).

Secondo Intesa Sanpaolo le nuove proiezioni dell'EuroTower evidenzieranno un netto taglio rispetto a marzo, il linea con il range di stima indicato a inizio maggio (da -5 a -12%). E' molto probabile che anche le stime di inflazione possano essere tagliate.