Borsa Italiana oggi (4 giugno 2020): Ftse Mib in ribasso, Atlantia a picco

Dopo il rally registrato nella seduta di ieri, il Ftse Mib oggi subisce le prese di profitto. Attesa per le decisioni della BCE

Prevalenza dei segni rossi su Borsa Italiana oggi. Il Ftse Mib, come da attese, ha aperto la seduta con il segno negativo, effetto dei realizzi inevitabili dopo il rally registrato ieri. Nonostante il calo, comunque, il paniere di riferimento di Piazza Affari, resta sopra i 19500 punti.

Mentre nella seduta di ieri vi era una netta prevalenza di titoli in verde, oggi i rapporti sono molto più equilibrati. Tra le azioni che registrato i rialzi più forti ci sono Italgas, Campari e Recordati, tutte con rialzi di oltre l'1 per cento.

Sul fronte opposto, ossia tra i titoli oggi in maggiore ribasso, ci sono Atlantia e CNH Industrial, entrambi con perdite attorno al 3 per cento.

Borsa Italiana oggi 4 giugno 2020: previsioni apertura

Possibile apertuta all'insegna della prudenza per Borsa Italiana oggi 4 giugno. Dopo il grande balzo in avanti messo a segno nella seduta di ieri 3 giugno (Ftse Mib avanti di oltre il 3 per cento), oggi Piazza Affari potrebbe assumere un approccio più pacato anche perchè sono in calendario le decisioni di politica monetaria della BCE.

LEGGI ANCHE - Tassi BCE: previsioni riunione 4 giugno 2020 e discorso Lagarde

Solitamente ogni volta che la Banca Centrale Europea si riunisce, le borse europee tendono ad assumere un approccio attendista. Considerando anche il rally di ieri, epilogo di una settimana ad alta intensità per l'azionariato italiano, è probabile che a Piazza Affari possa prevalere la calma in apertura di contrattazioni.

Per tenere d'occhio l'andamento del Ftse Mib oggi si può fare riferimento al grafico in basso.

Come sempre i punti di riferimento in vista dell'apertura di Piazza Affari sono la borsa di New York e eualla di Tokyo. A Wall Street il Dow Jones ha chiuso la seduta di metà settimana con gli indici in forte rialzo grazie ad un indice ISM Servizi che è stato superiore alle attese e alle previsioni di una perdita di posti di lavoro più bassa rispetto a quelle che erano le stime iniziali. Oggi verranno pubblicati i dati sul mercato del lavoro Usa (tasso di disoccupazione in primo piano) ma già ieri è stato diffuso il dato sulla stima occupati ADP che ha evidenziato la perdita di 2,76 milioni di posti il mese scorso, contro le attese superiori a 8 milioni di unità.

Ad una Wall Street esuberante ha fatto da contraltare una borsa di Tokyo che invece è apparsa alquanto ingessata. Il Nikkei ha infatti chiuso la seduta con un rialzo dello 0,36 per cento a quota 22.695,74 punti. Sempre restando in Asia, la borsa di Shanghai è invece finita sottopressione e ha chiuso la giornata con un ribasso dello 0,21 per cento.

Borsa Italiana oggi 4 giugno: titoli più interessanti

Dopo il forte balzo in avanti messo a segno nella seduta di ieri, non ci sono oggi titoli che appaiono ben ispirati in vista dell'apertura delle contrattazioni. Unici spunti sono su Generali e Nexi.

Il titolo della compagnia assicuratrice di Trieste potrebbe essere condizionato dalle prossimo mosse di Leonardo Del Vecchio. Secondo alcune indiscrezioni che sono state rilanciate dalla Reuters, il manager non avrebbe intenzione di portare all'estero le attività di Generali. Esclusa anche l'ipotesi integrazione tra la compagnia triestina e un altro colosso del settore come Zurich o Axa.

Per quello che riguarda Nexi, invece, variazioni di prezzo potrebbero esserci a seguito della riduzione della quota di capitale in mano a Mercury UK Holdco dal 60,15% al 43,359%. L'importante movimento è stato reso noto nell'ambito delle comunicazioni periodiche diffuse da Consob sulle partecipazioni rilevanti.