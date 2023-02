Calendario Borsa Italiana 2023: chiusure per festività e orari trading

Per chi fa trading online su Borsa Italiana, conoscere il calendario delle contrattazioni è indispensabile. In questo articolo, puntualmente aggiornato all’inizio di ogni anno, è possibile trovare tutte le informazioni che occorrono sui giorni di chiusura di Piazza Affari previsti per il 2023. Nel post sono anche riportati gli orari di negoziazione di Piazza Affari con eventuali segnali su chiusure anticipate (ove esse presenti).

Chi conosce poco le dinamiche di Borsa Italiana potrebbe essere tentato dall’ipotizzare che un articolo tutto dedicato al calendario di Piazza Affari sia quasi inutile. Perchè infatti occuparsi di questo argomento quando c’è un calendario civile a cui fare riferimento? In realtà questa obiezione è del tutto inesatta. Il calendario di Borsa Italiana non coincide come quello “classico” e ciò significa che durante tutto l’arco dell’anno ci sono alcuni giorni festivi in cui Piazza Affari sarà aperta e parallelamente giorni non segnati di rosso sul calendario civile, in cui la borsa di Milano è invece chiusa.

Forse può interessarti anche — Investire in borsa online da zero: come iniziare (Guida 2023)

Ma non si tratta solo di questo. Come tutte le altre borse mondiali, anche Piazza Affari prevede una sessione di trading after-hours. Anche su questo punto, si può essere portati a pensare che i giorni di chiusura del mercato after-hours coincidano in tutto e per tutto con quelli di Piazza Affari. E invece non è così’ poichè il trading after-hours ha limitazione molto più stringenti rispetto a quelle del mercato regolare.

Insomma, visto che non c’è alcuna coincidenza tra il calendario civile e quello di Borsa Italiana e tra il calendario di quest’ultima e quello della sessione di trading after-hours, l’argomento è di obbligatoria trattazione.

Premesso questo, cosa è possibile trovare in questa guida? Le informazioni che si possono apprendere leggendo i prossimi paragrafi sono tante:

quando la Borsa Italiana è chiusa

quali sono gli orari di Borsa Italiana

a che ora apre e chiude la Borsa Italiana

quali sono gli orari del trading afer-hours

quando è chiusa la sessione di trading after-hours

Possiamo adesso entrare nel vivo dell’argomento.

Borsa Italiana calendario 2023

Alla fine di ogni anno, nel nostro caso i 2022, Borsa Italiana rende noto il calendario per l’anno successivo. Si tratta di un documento fondamentale poichè consente di programmare in anticipo la propria attività.

Nella storia di Piazza Affari non è mai successo che un calendario venisse disatteso (salvo ovviamente cause di forza maggiore).

Nel calendario 2023 di Borsa Italiana sono riportati i turni di riposo di Piazza Affari e i giorni in cui, nonostante la chiusura per festività di tantissime attività, Borsa Italiana è invece normalmente aperta.

Prima di analizzare nel dettaglio il caso specifico di queste giornate, ricordiamo che, ovviamente, la borsa di Milano, come tutti gli altri mercati, è sempre chiusa di sabato e di domenica.

Vuoi investire su Borsa Italiana senza comprare azioni? Prova il CFD trading sul Ftse Mib e puoi speculare sia al rialzo che al ribasso (short trading). Il broker eToro mette a disposizione un conto demo gratuito da 100 mila euro virtuali con cui fare pratica senza rischi.

–APRI IL CONTO DEMO ETORO GRATUITO E IMPARA A FARE TRADING CON I CFD SUGLI INDICI DI BORSA>>

Borsa Italiana chiusure per festività 2023

Oltre al sabato e alla domenica, Borsa Italiana nel 2023 sarà chiusa per festività anche in questi giorni:

lunedì 10 aprile (lunedì dopo Pasqua)

lunedì 1° maggio (Festa dei lavoratori)

martedì 15 agosto (Ferragosto)

lunedì 25 dicembre (Natale)

martedì 26 dicembre (Santo Stefano)

Chiusure straordinarie di Borsa Italiana nel 2023

Come abbiamo anticipato in precedenza, ci sono dei giorni non festivi sul calendario civile, in cui Borsa Italiana resta invece chiusa proprio come in un giorno qualsiasi di festa. Questa “particolarità” c’è sempre stata e ci sarà anche nel 2023.

Il giorno in cui Borsa Italiana osserverà un giorno di chiusura straordinaria nel 2023 sarà il 7 aprile prossimo (Venerdì Santo).

In linea di principio anche la Vigilia di Natale (24 dicembre 2023) e l’ultimo dell’anno (31 dicembre 2023) sono giorni di chiusura straordinaria di Borsa Italiana. Tuttavia quest’anno entrambe queste occasioni cadranno di domenica e quindi la borsa è già chiusa di suo.

Aperture straordinarie Borsa Italiana nel 2023

Specularmente a quanto affermato nel precedente paragrafo, ci sono poi dei giorni in cui Borsa Italiana è aperta nonostante la festività. Nel 2023 questa situazioni saranno ben 5. Eccole di seguito (tra parentesi data e ricorrenza prevista sul calendario civile):

venerdì 6 gennaio 2023 (Epifania),

martedì 25 aprile 2023 (Anniversario della Liberazione)

venerdì 2 giugno 2023 (Festa della Repubblica),

mercoledì 1° novembre 2023 (Festa di Ognissanti)

venerdì 8 dicembre 2023 (Festa Immacolata Concezione)

Durante questi giorni di festa, la borsa di Milano è normalmente aperta con il consueto orario. A differenza ad esempio di quello che avviene a Wall Street, a Piazza Affari non esistono le chiusure anticipate per festività.

Borsa Italiana Orario Contrattazioni

L’orario delle contrattazioni di Borsa Italiana è sempre lo stesso ed è del tutto indipendente dal calendario annuale. Inoltre l’orario ufficiale è anche allineato a quello delle più importanti borse europee.

Nella tabella in basso sono riportati gli orari completi di Piazza Affari:

Asta di apertura 08:00 – 09:00 (9:00:00 – 9:00:59) Negoziazione continua 09:00 – 17:30 Asta di chiusura 17:30 – 17:35 (17:35:00 – 17:35:59) Negoziazione al prezzo di asta di chiusura 17:35 (17:35:00 – 17:35:59) – 17:42

Questi orari si applicano a tutto il mercato telematico azionario MTA di Borsa Italiana.

Borsa Italiana Trading After-Hours: giorni di chiusura

Non tutti lo sanno ma su Borsa Italiana è anche presente una sessione di trading after hours ossia dopo il normale orario di scambi.

Come abbiamo già anticipato in precedenza, i giorni di chiusura per festività della sessione after hours sono molto più numerosi rispetto a quelli di Borsa Italiana.

Ovviamente quando la borsa di Milano è chiusa (quindi tutti i sabati e le domeniche ma anche, ad esempio il 7 aprile 2023), anche il segmento after-hours non è in attività.

Oltre a questi giorni, però, ve ne sono tantissimi altri che riportiamo nell’elenco in basso in modo tale da aiutare i trader-lettori nell’impostazione della loro attività:

lunedì 2, martedì 3, mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 gennaio 2023

giovedì 6 aprile 2023 (Giovedì Santo)

24 e 25 aprile 2023

venerdì 2 giugno 2023 (Festa della Repubblica)

lunedì 31 luglio 2023

tutto il mese di agosto

venerdì 1 settembre 2023

mercoledì primo novembre 2023 (festa di Ognisanti)

giovedì 7, venerdì 8, mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 2023

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!