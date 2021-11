Nuove restrizioni Covid influenzeranno i mercati europei?

© Shutterstock

I paesi europei alle prese con la quarta ondata del Covid. Restrizioni in alcuni casi dure potrebbero mettere a dura prova il tentativo di ripresa dell'economia

L’economia europea è in ripresa. Anzi, in fase espansiva, per usare le parole di Paolo Gentiloni, commissario Ue per l’economia. Ma lo scenario potrebbe cambiare, e in tempi rapidi, a causa delle nuove restrizioni decise da molti governi nel tentativo di contenere la quarta ondata della pandemia di covid19.

I Governi europei, infatti, proprio negli ultimi giorni, hanno messo in campo nuove regole severe, in base ai dati dei contagi. Tale decisione, di fatto, rimette in discussione tutte le previsioni che erano state elaborate fino ad oggi. Considerando l'inevitabile peggioramento delle prospettive è più che legittimo chiedersi come reagiranno i mercati a seguito della stretta.

Le previsioni per l’autunno

Nella presentazione di giovedì 11 novembre 2021, Gentiloni ha illustrato i dati in merito alle previsioni economiche autunnali. Il tasso di crescita è previsto nel 5 per cento per l’anno in corso, mente per il 2022 si attesa sul 4,3 per cento e nel 2023 sul 2,5 per cento. Anche i livelli di occupazioni sono previsti in crescita.

Ma in questa visione abbastanza ottimistica, restano grandi incertezze. L’inflazione, per esempio, che negli Usa ha raggiunto i massimi storici dal 1990. Il costo della materie prime e del comparto energetico, che da inizio 2021 sta correndo verso l’alto in un modo che appare difficile da controllare.

E poi l’emergenza sanitaria, con l’epidemia di covid che è alla sua quarta ondata.

Le nuove restrizioni

Proprio la metà di novembre ha visto risorgere la questione emergenza sanitaria in Europa. L’aumento dei contagi ha spinto i Governi a mettere in atto nuove restrizioni, accolte con non poche polemiche dai cittadini e preoccupazioni dai mercati.

Mentre in Germania sembra che debba scendere l’esercito a sostenere il sistema sanitario e in Austria è iniziato un lockdown restrittivo per chi ha deciso di non sottoporsi alla vaccinazione, in Italia continuano le proteste per l’introduzione del Green Pass.

Una situazione preoccupante sotto diversi punti di vista. L’incertezza del futuro, l’impossibilità di previsioni e investimenti anche solo a medio termine per le aziende, influiranno sicuramente sui consumi e di conseguenza sui mercati; e non in maniera positiva.

Next Generation Eu, quale impatto può avere?

Next Generation EU è il programma straordinario di rilancio dell’economia, inserito nel bilancio su base settennale 2021-2027, ideato dall’Europa proprio per far fronte alla crisi economica. Un programma da quasi 800 miliardi di euro, 209 miliardi dei quali (pari al 27,8 per cento dell’intero importo) sono andati all’Italia.

Obiettivo di questo strumento, ovviamente, è il rilancio del lavoro e del tasso di occupazione, il sostegno alle imprese e alle singole economie dei vari Paesi. Ma ora, la nuova stretta dei Governi potrebbe limitare molto l’impatto positivo di questa manovra.

Proprio perchè la posta in gioco è molto alta, numerosi analisti sono convinti che per quanto sia possibile un ulteriore incremento delle restrizioni per contenere la quarta ondata di covid19, non ci potrà mai essere una stretta come quella degli anni passati. L'economia europea non può davvero permettersi un'ipotesi simile.