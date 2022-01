Deutsche Bank ha chiuso il quarto trimestre 2021 con utili sorprendenti

Risultati oltre le attese degli analisti per l'istituto di credito tedesco: ecco come ha chiuso il 2021.

Deutsche Bank ha chiuso il quarto trimestre del 2021 con risultati netti ben oltre le attese, in un contesto di crescita dei ricavi della banca d'investimento. L’istituto di credito ha infatti affermato di aver chiuso il periodo con un utile distribuibile pari a 145 milioni di euro, per il sesto trimestre consecutivo di profitto e quasi il triplo dell'utile per lo stesso periodo nel 2020. Gli analisti si aspettavano una perdita di 127,58 milioni di euro, secondo le stime di Refinitiv.

I dati trimestrali hanno condotto l'utile netto di Deutsche Bank per l'intero anno 2021 a 1,94 miliardi di euro dopo una buona prima metà dell'anno, e contro i 113 milioni di euro del 2020 e 1,79 miliardi di euro di proiezione degli analisti.

Contemporaneamente, molti concorrenti Wall Street, come JPMorgan e Morgan Stanley, hanno visto guadagni deludenti a causa dell'aumento dei costi e dei ricavi più moderati, che hanno compresso i margini. Di contro, la divisione della banca d'investimento della Deutsche Bank ha visto i ricavi trimestrali salire a 1,9 miliardi di euro, in crescita dell'1% su base annua, con un calo del 14% nel reddito fisso e nel trading valutario che è stato compensato da una crescita del 29% nell'origination e nei ricavi di consulenza.

Tra gli altri risultati più importanti del trimestre:

accantonamenti per perdite su crediti a 254 milioni di euro, contro i 251 milioni di euro nel quarto trimestre 2020

coefficiente Common Equity Tier 1 (CET1) - una misura della solvibilità della banca - al 13,2%, contro il 13,6% alla fine dell'anno precedente

entrate nette totali di 5,9 miliardi di euro, contro i 5,45 miliardi di euro dello stesso periodo del 2020.

