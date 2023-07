Elezioni in Spagna: 5 azioni italiane più esposte al voto

Le elezioni legislative in Spagna hanno sancito la vittoria della destra ma il Partito Popolare potrebbe avere dei problemi a formare un esecutivo solo di destra. A dirlo sono i numeri che qui vediamo rapidamente prima di occuparci di quello che è il vero tema del post: le azioni di Borsa Italiana più esposte all’esito del voto iberico.

La tornata elettorale in Spagna ha visto il Partito Popolare di Feijóo ottenere oltre il 33 per cento dei voti e 136 seggi, superando il Partito Socialista PSOE che ha raggiunto il 31,70 per cento dei voti e 122 seggi. Un bel balzo in avanti rispetto alle elezioni del 2019, quando il Partito Popolare aveva ottenuto solo 89 seggi. Nonostante il netto miglioramento e la chiara vittoria, i seggi rastrellati non bastano al leader conservatore per sperare di formare un governo di pura destra. Il problema è che il partito di estrema destra Vox è stato nettamente sconfitto. La formazione guidata da Santiago Abascal ha infatti ottenuto solo il 12,4 per cento dei voti, corrispondenti a 33 seggi, ben 19 in meno rispetto alla precedente legislatura. Questo risultato è stato una grande delusione per i sostenitori del partito post-franchista.

Insomma per il Partito Popolare la formazione dell’esecutivo sarà tutta in salita. Come affermato da Rabobank l’esito del voto complica la formazione di una coalizione che sia in grado di governare il Paese e quindi, a conti fatti, si può dire che nulla sia stato risolto rispetto a prima del voto.

Dal punto di vista finanziario l’instabilità politica potrebbe causare effetti sfavorevoli sui mercati obbligazionari e sui Cds governativi, oltre a generare il timore di un aumento dello spread.

Questa la situazione interna alla Spagna. Ma quali sono le azioni italiane che più corrono il rischio di essere condizionate da questa instabilità?

Azioni di Borsa Italiana più esposte alle elezioni in Spagna

Non sono tante le quotate italiane che sono esposte all’incertezza scaturita dal voto iberico, tuttavia alcune di queste sono molto pesanti. Pensiamo ad esempio a Enel che tramite la sua controllata Endesa ha realizzato proprio in Spagna ben il 27 per cento dell’Ebitda di gruppo nell’esercizio 2022 (il colosso italiano del settore elettrico ieri ha scattato il saldo dividendo 2023).

Oppure pensiamo alle azioni Amplifon e Iveco Group, che lo scorso anno, secondo una rilevazione di Mediobanca Securities, hanno visto la Spagna pesare sull’Ebitda totale per il 16/18 per cento e per il 9 per cento.

Oltre a quelle citate, altre due azioni che potrebbe essere condizionate dall’incertezza scaturita dal voto spagnolo sono Banca Mediolanum e Recordati. La prima ha realizzato l’8/9 per cento del suo Ebitda in Spagna mentre la seconda una percentuale compresa tra il 6 e il 9 per cento.

