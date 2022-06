Scudo anti-spread BCE: come funzionerà? Ecco cosa sappiamo

Da alcune settimane in Europa non si parla d’altro che dello scudo anti-spread che la BCE dovrebbe attivare per proteggere i paesi finanziariamente più deboli dell’Eurozona, dalle ripercussioni negative che potrebbero essere generate dallo stop agli acquisti di titoli di stato sovrani. Il termine scudo anti-spread è addirittura finito sulle tendenze di motori di ricerca e questo è un elemento molto interessante visto che, concretamente, ad oggi, non si sa nulla su questo dispositivo. Al di là dell’operazione di marketing lanciata dalla BCE per tamponare la figuraccia fatta dalla Lagarde nell’ultimo meeting dell’EuroTower, quando è stato annunciato lo stop al QE senza fornire indicazioni su cosa sarebbe poi avvenuto, lo scudo anti-spread non è praticamente nulla.

Sicuramente, nelle prossime settimane, potrebbero arrivare dei chiarimenti circa la natura e il meccanismo di funzionamento dello scudo, ma ad oggi esistono solo i buoni intenti.

Premesso questo, cerchiamo di capire come potrebbe funzionare lo scudo anti-spread BCE alla luce dei pochi elementi noti.

Secondo gli esperti di Link Securities, annunciando lo scudo, la Lagarde ci ha messo la faccia e ciò significa che indietro non si può tornare. In pratica un qualche provvedimento di protezione contro il rischio di frammentazione dell’aree Euro dovrà comunque essere adottato da Francoforte.

Nell’audizione che la Lagarde ha tenuto ieri presso il Comitato di Affari economici del Parlamento europeo, è stato detto che sarà fatto di tutto per cercare di evitare che, a seguito del prossimo stop agli acquisti massicci di bond sovrani statali da parte della BCE, i premi per il rischio dei Paesi del sud Europa possano registrare forti aumenti. Inutile dire che tali paesi sono sempre gli stessi dell’epoca della crisi del debito sovrano. Ovviamente l’Italia è in questa lista di paesi a rischio.

Come abbiamo avuto modo di evidenziare in precedenza, l’annuncio dello scudo anti-spread si è rivelato una buona operazione di marketing e infatti i rendimenti dei titoli di paesi come l’Italia e la Spagna, in precedenza in forte rialzo, si sono sgonfiati. Per adesso le parole sono bastate ma a luglio, data della prossima riunione dell’EuroTower, serviranno i fatti ossia sarà necessario che la BCE spieghi come funzionerà questo scudo dei miracoli.

Non ci vuole la sfera di cristallo per intuire che lo scudo altro non sarà che un nuovo piano di acquisto di obbligazioni. Il dilemma non è quindi sulla natura ma sul come ossia sulle modalità con cui verrà condotta questa riedizione del QE.

Secondo gli analisti di Link Securities resta da capire anche quale sarà il ruolo dei paesi periferici dell’area Euro. Essi saranno o no disposti ad assumersi i costi politici che il nuovo scudo anti-spread potrebbe avere? Logicamente la BCE chiederà qualcosa in cambio del suo intervento e la storia insegna che questo “qualcosa” non è mai stato indolore (dal punto di vista dei paesi coinvolti).

Per Bankinter le preoccupazioni per le forti tensioni che caratterizzano i mercati finanziari non fermeranno la lotta all’inflazione. In quest’ottica la Banca Centrale Europea ha già confermato i rialzi dei tassi luglio e settembre ma il costo del denaro nell’area Euro, con tutta probabilità, salirà in modo progressivo e continuativo. Per questo motivo la BCE non può permettersi di non mettere a punto un meccanismo per evitare la frammentazione.

Insomma lo scudo anti-spread ci sarà perchè non può non esserci. Pena la sopravvivenza stessa dell’area Euro.

