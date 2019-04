Azioni EXOR – FCA, Elkann rassicura sul ruolo della holding

John Elkann ha scritto agli stakeholders confermando l'impegno nel settore auto.

In una lettera indirizzata agli azionisti, il presidente di EXOR, John Elkann, ha confermato l'interesse dell'azionista di maggioranza di FCA a mantenere un ruolo attivo nel settore automobilistico, che sta entrando in una nuova fase tecnologica.

Escludendo i grandi patrimoni quotati, John Elkann ha anche evidenziato come l'azienda abbia iniziato ad utilizzare parte della sua liquidità (306 milioni di dollari) per la realizzazione di nuovi investimenti. In particolare, ricordiamo come nel 2018 EXOR abbia acquisito una partecipazione in Ocado, una società di e-commerce tecnologico, e sia entrata in South African Platinum Mines attraverso una partecipazione in Sibanye-Stillwater.

Complessivamente, gli analisti sottolineano come le dichiarazioni del Presidente di EXOR abbiano confermato che il settore automobilistico è entrato in una fase di consolidamento, rafforzando altresì la convinzione che FCA sarà pronta a stringere alleanze con un'altra casa automobilistica o con un grande operatore del mondo tecnologico.

Per quanto concerne gli asset non quotati, la società è positivamente attiva in diversi comparti, e questo potrebbe giovare alla sostenibilità dei propri progetti di lungo termine. Si rileva poi come a prezzi correnti EXOR sia quotato con sconto di circa il 25% sul proprio NAV, e sebbene non si tratti di un gap particolarmente attraente, si ritiene che le continue voci sul potenziale accordo di M&A di FCA potrebbero sostenere il prezzo delle azioni.