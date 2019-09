Perchè per azioni STM nuovo iPhone 11 Apple sarà catalizzatore importante

© iStockPhoto

Forte balzo in avanti per le azioni STM che conquistano la vetta del Ftse Mib grazie alla presentazione del nuovo iPhone Apple

STMicroelectronics e Apple sempre più legate a doppio filo. La presentazione dei nuovi prodotti Apple avvenuta ieri sera ha infatti spinto molti investitori ad andare long sulle azioni STM. Dal punto di vista tecnico il forte ritorno degli acquisti ha permesso al titolo STM di bucare quota 18 euro. Mentre è in corso l'attività di redazione, il titolo STM viaggia a quota 18,005 euro, in rialzo del 3,48 per cento.

Grazie alla forte progressione di oggi, STMicroelectronics migliora la sua performance su base mensile e annuale. Nel corso dell'ultimo mese, infatti, il valore delle azioni STM ha registrato un apprezzamento del 14,83 per cento. Performance molto robusta anche per quello che riguarda la prestazione anno su anno con un verde di oltre l'11 per cento.

Proprio la presentazione dei nuovi prodotti Apple avvenuta ieri potrebbe essere un elemento catalizzatore di lungo termine per le azioni STM. In un report pubblicato questa mattina gli analisti di Equita hanno affermato che ci potrebbero essere "diverse implicazioni dalla presentazione dei nuovi prodotti Apple" visto e considerato che il colosso americano è oggi il principale cliente di Stm. Ben il 13 per cento dei ricavi di STmicroelectrnics, infatti, arrivano dalla Apple.

Più in particolare la Apple ieri sera ha presentato tutta la nuova gamma di prodotti 2020 in quello che è stato il classico evento in stile Apple. Sul mercato americano sono già arrivati il nuovo iPhone 11, l'iPad 7 e l'iWatch 5. Accanto ai nuovi prodotti Apple ci sono poi i nuovi servizi come la TV streaming Apple a 5 dollari al mese il cui obiettivo è quello di fare concorrenza diretta al colosso dello streaming Netflix. Per quello che riguarda i nuovi iPhone Apple sono stati presentati 3 nuovi modelli di iPhone ossia l'11, l'11 Pro e l'11 Max). Tra le principali novità del nuovo iPhone Apple, disponibili in tutti i modelli, ci sono quelle legate all’aspetto foto/video, con il modello Pro/Max che ha ben 3 fotocamere posteriori alla durata della batteria. In particolare la batteria dell'ultimo iPhone dura fino a 5 ore in più nel modello Pro/Max.

Più che sulle novità dei prodotti, è soprattutto la nuova strategia di prezzo il vero cambiamento che potrebbe avere degli effetti positivi sulle vendite. Il modello base dell'iPhone è prezzato a sconto rispetto allo scorso anno e costa solo 699 dollari mentre l'iPhoneXR è stato prezzato a 749 dollari. Viceversa i modelli premium hanno lo stesso prezzo dello scorso anno con l'iPhone Pro che costa 999 dollari e il Max che costa 1099 dollari. E' evidente che mentre sui modelli basi il colosso di Cupertino punta ai volumi, per quanto riguarda la fascia premium l'obiettivo resta sempre il margine.

Secondo Equita considerando che i costi di produzione sono in aumento a causa della guerra commerciale Cina - Usa e che la stessa Apple difficilmente rinuncerà a lasciare fermi i margini invariati, la riduzione di prezzo dell’iPhone 11 modello base potrebbe essere negativa per la supply chain.

Andamento delle vendite della nuova gamma di prodotti iPhone ed efficacia della strategia dei prezzi potrebbero influenzare non solo l'andamento del titolo Apple a Wall Street ma anche la nostra STMicroelectronics a piazza affari.