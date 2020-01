Bilancio STM 2019 e reazione azioni su Borsa Italiana: corsa a comprare?

© Shutterstock

STM ha reso noto di aver chiuso l'esercizio 2019 con un ribasso dei ricavi e della redditività

Come da tradizione STMicroelectronics ha aperto la stagione dei bilanci 2019 su Borsa Italiana. Questa mattina, prima dell'apertura delle contrattazioni a piazza affari, STM ha pubblicato i conti dell'esercizio 2019, i risultati del solo quarto trimestre dello scorso anno e le previsioni sulla prima trimestrale 2020.

CONTO CORRENTE ZERO SPESE CON N26 — Carta Conto con IBAN Gratuita + Bonus fino a 150€ invitando i tuoi amici. 🔝carta MASTERCARD, per accreditare lo stipendio o fare bonifici in 19 valute. invitando i tuoi amici. 🔝carta, per accreditare lo stipendio o fare bonifici in 19 valute. Scopri tutte le caratteristiche sul sito ufficiale >>

Non ci vuole la sfera di cristallo per capire che i risultati della società andranno a condizionare l'andamento in borsa del titolo. Bilancio 2019 e previsioni trimestrale 2020 sono quindi i due fattori da tenere in debita considerazione prima di capire come posizionarsi sul titolo. In altre parole, a seguito della pubblicazione del bilancio societario, è meglio comprare o vendere azioni STM su Borsa Italiana oggi?

Prima di scendere nel dettaglio dei risultati che puoi investire in azioni STMicroelectronics anche attraverso il CFD Trading. I Contratti per Differenza ti consentono di investire sul titolo STM attraverso un sottostante che riflette l'andamento dell'asset. Se vuoi investire in azioni STM attraverso il CFD Trading, ti invito a prendere in considerazione la possibilità di aprire un conto demo eToro. Questo intermediario ti offre tanti strumenti di analisi che possono esserti molto utili per meglio definire la tua strategia.

Per provare il CFD Trading sulle azioni STM apri il tuo conto demo eToro cliccando sul link sottostante. La demo è completamente gratuita.

eToro - Demo gratuita con 100.000€ >>> clicca qui



Investi sulle azioni STM con i CFD



Copia automaticamente i migliori trader del mondo



Migliaia di altre azioni disponibili per il trading



Zero commissioni nel trading sulle azioni

Ma torniamo adesso ai conti 2019 di STM. La società attiva nel segmento dei microchips ha chiuso l'anno con ricavi netti per 9,56 miliardi di dollari, in calo dell'1,1 per cento rispetto ai 9,66 miliardi di dollari registrati nell'esercizio precedente. L'utile lordo dell'esercizio 2019 di STM è stato pari a 3,7 miliardi di dollari e quindi la marginalità della società quotata ha segnato un calo dal 40 per cento al 38,7 per cento. Variazione negativa per l'utile netto 2019 di STM che è sceso a 1,03 miliardi di dollari contro i 1,29 miliardi che vennero contabilizzati nell'intero 2018. Ovviamente anche l'utile per azione STMicroelectronics ha segnato un ribasso a 1,14 dollari.

Trimestrale STM: conti quarto trimestre 2019

Per quello che riguarda il quarto trimestre 2019, la società ha chiuso il periodo con ricavi pari a 2,75 miliardi di dollari, in rialzo del 4 per cento nel confronto con i 2,65 miliardi di di dollari messi a segno alla fine del quarto trimestre 2018.

La marginalità della società è stata pari al 39,3 per cento, un valore che siu raffronta con il 40 per cento emerso alla fine del terzo trimestre del 2018 e il 37,9 per cento di un anno. Per pesare il dato si consideri che la società STM si attendeva una marginalità in area 38,2 per cento.

Ultimo dato trimestrale è quello relativo all'utile. STM ha chiuso il quarto trimestre con STM ha terminato il quarto trimestre del 2019 con un utile netto di 392 milioni di dollari, in calo del 6,5 per cento rispetto ai 418 milioni di dollari di un anno fa.

STM previsioni primo trimestre 2020

Oltre a quello che è stato anche quello che sarà è importante. E' per questo motivo che prima di prendere posizione sulle azioni STM è consigliabile anche analizzare l'outlook sul primo trimestre 2020 della società. Per il trimestre in corso, STMicroelectronics stima ricavi in area 2,36 miliardi di dollari, valore che corrisponde ad una crescita su base annua del 13,7 per cento ma ad una flessione del 14,3 per cento rispetto al trimestre precedente ossia al quarto trimestre 2019. Stando alle previsioni, alla fine del primo trimestre 2020, la marginalità di STM dovrebbe essere pari al 38 per cento, includendo anche gli 80 punti base derivanti da oneri da sottoutilizzo della capacità produttiva.

Sull'intero esercizio 2020, per finire, STM punta ad investire 1,5 miliardi di dollari in spese in conto capitale per sostenere la crescita. L'obiettivo è quello di raggiungere a medio termine i 12 miliardi di dollari di ricavi.

In scia alla pubblicazione dei conti 2019, il prezzo delle azioni STM su Borsa Italiana oggi registra un balzo del 4,06 per cento a 27,36 euro. Nel momento in cui è in corso la scrittura del post, il titolo STM è il migliore sul Ftse Mib. Grazie al rally innescato dai conti 2019, la performance della società su base annua è ora postiva per il 111 per cento!