Telecom Italia: l’attuale quadro tecnico supporta i recenti rialzi?

Analisi tecnica sull'andamento del titolo Telecom Italia su Borsa Italiana

Grande sprint per le azioni di Telecom Italia nell’ultima seduta della scorsa settimana.

La società guidata da Luigi Gubitosi ha messo a segno un rialzo del 3.79%, dopo le indiscrezioni secondo cui il fondo KKR avrebbe formalizzato un’offerta d’acquisto per la rete di TIM.

L’offerta del colosso statunitense del private equity ammonterebbe a circa 7 miliardi di euro e riguarderebbe una quota di minoranza nella rete secondaria.

Al momento sono solo indiscrezioni ma ulteriori conferme o smentite potrebbero arrivare il 27 febbraio, ovvero quando si riunirà il CDA di Tim.

Nel corso delle ultime sedute la situazione tecnica su Tim è in netto miglioramento.

Le contrattazioni di venerdì hanno spinto il mercato al di sopra della resistenza a 0.53 euro, livello chiave in ottica rialzista; la sessione si è chiusa a quota 0.5342 dopo aver toccato un massimo a 0.538 euro.

L’attuale dinamica tecnica propende verso nuovi rialzi ma gli sviluppi legati al coronavirus potrebbero mettere sotto pressione la crescita dell’intera economia italiana e globale.

Nello scenario attuale è quindi opportuno attendere un consolidamento sopra quota 0.53 euro prima di aprire nuove posizioni in acquisto.

La prossima resistenza significativa è posizionata a 0.54 euro, una chiusura giornaliera al di sopra di tale livello confermerebbe ulteriormente l’attuale forza del mercato.

I prossimi target rialzisti sono posizionati a 0.57 e 0.59 euro.

In questo lunedì Telecom Italia, come tutte le aziende del FtseMib, sta scontando gli effetti del Coronavirus e al momento della scrittura mostra un saldo negativo dell'1,42 per cento. Considerando l'andamento generale del Ftse Mib, il ribasso delle azioni TIM non è neppure tra i più estesi. Le vendite più forti nella prima di Ottava, infatti, interessano le azioni Salvatore Ferragamo e le Juventus. La maison della moda è in calo del 7,11 per cento a quota 14,82 euro mentre Juventus è in flessione del 7,1 per cento a quota 1,06 euro. Il crollo delle quotazioni Ferragamo è da mettere in relazione con la forte esposizione della maison della moda sul mercato cinese.

