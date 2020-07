Azioni MPS oggi da comprare? Moody's apre a possibile upgrade rating

© Shutterstock

Il titolo Monte dei Paschi di Siena nel mirino degli investitori dopo la decisione di Moody's di mettere i rating sotto revisione

Il titolo Banca Monte dei Paschi di Siena non è quotato sul Ftse Mib ma continua a conservare un forte appeal presso gli investitori italiani. E' per questo motivo che, in caso di novità sulla banca toscana, noi di Borsa Inside siamo comunque sul pezzo poichè consapevoli che tali news potrebbero avere un impatto diretto sull'andamento del prezzo delle azioni banca MPS.

Cosa è successo oggi a Monte dei Paschi e perchè il titolo è inserito nella lista delle quotata che su Borsa Italiana oggi 22 luglio potrebbero registrare le variazioni di prezzo più pronunciate? La risposta è semplice. Nelle scorse ore è stato lo stesso management della banca toscana a comunicare che l'agenzia internazionale Moody's ha messo in revisione il rating Banca MPS in vista di un possibile miglioramento. Detto in parole povere non è da escludere che nel futuro prossimo il rating di Moody's su banca MPS possa essere incrementato laddove dovessse arrivare un riscontro positivo dall'esame avviato dagli esperti.

Rating Banca MPS: Moodys' mette sotto revisione il giudizio

E' stata sempre la stessa Banca MPS a specificare entità e termini del possibile upgrade di Moody's. L'agenzia internazionale ha messo sotto revisione per un possibile miglioramento il Baseline Credit Assessment e i rating di lungo termine tra i quali spiccano il Long Term Deposits, che attualmente è al livello B1, e il Long Term Senior Unsecured che attualmente è al livello caa1. Allo stesso tempo Moody's ha anche portato le prospettive ìdel rating per il lungo periodo dal precedente Developing al nuovo Rating under Review. Insomma ci sono tutte le condizioni affinchè il rating su Banca Monte dei Paschi possa registrare un aumento nei prossimi mesi.

La notizia della decisione di Moody's di mettere sotto revisione il rating di lungo termine su Banca Monte dei Paschi è molto positiva anche per gli investitori. Non è da escludere che un upgrade possa tradursi in un apprezzamento del titolo. In attesa di vedere se ci sarà o no una promozione da parte di Moody's, già il semplice annuncio della messa in revisione è stato sufficiente per attirare gli acquisti.

Mentre è in corso la scrittura del post, il prezzo delle azioni Banca MPS registra un rialzo del 3,15 per cento a 1,86 euro. Grazie a questa progressione, la performance di Monte dei Paschi su base mensile è ora positiva per il 25,22 per cento.

