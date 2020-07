Borsa Italiana Oggi (22 luglio 2020): Ftse Mib in ribasso, ecco le azioni migliori e peggiori

© Shutterstock

Il Ftse Mib prima parte in verde ma poi passa in negativo ma FinecoBank e Saipem sono ben comprate

Subito un cambio di direzione per Borsa Italiana oggi 22 luglio. Dopo aver aperto la seduta in rialzo, il Ftse Mib si è fatto sopraffare dalle vendite attestandosi in area 20600 punti. Stabile lo spread Btp Bund che si è praticamente confermato sui livelli di ieri.

✅ Unisciti alla rivoluzione del social trading di eToro. Unisciti alla community e condividi le tue strategie di trading. La funzione di 🥇CopyTrader™. (sistema brevettato da eToro), ti permette di copiare in maniera automatica le performance del portafoglio dei migliori traders. Ottieni un conto Demo gratuito con 100.000€ di credito virtuale su eToro >>

L'attenzione degli investitori continua ad essere rivolta all'intesa, raggiunta ieri, sul Recovery Fund.

Nel grafico in basso è riportato l'andamento in tempo reale del Ftse Mib. Come si può vedere dalla curva il punto di partenza è collocato poco sopra i 20700 punti.

Come spesso avviene quando ci sono ribassi (ma anche rialzi) poco consistenti, sono presenti sia numerosi titoli in progressione che quotate che invece sono in calo.

La lista provvisoria dei titoli migliori della seduta di oggi 22 luglio include:

Buzzi Unicem: +2,9 per cento a 21,65 euro

FinecoBank: +2,85 per cento a 13,35 euro

Saipem: +2,85 per cento a 2,31 euro

Tra i titoli peggiori ci sono invece:

Enel: -1 per cento a 8,24 euro

Moncler: -0,95 per cento a 34,17 euro

Atlantia: -0,9 per cento a 14,47 euro

Ricordo che per investire nelle azioni citate (ma anche su tutti gli altri titoli del Ftse Mib) puoi prendere in considerazione la possibilità di usare il CFD Trading. Scegliendo un broker affidabile e autorizzato come ad esempio Plus500 (leggi qui la recensione completa) avrai la possibilità di imparare a comprare e vendere CFD Azioni. Prova subito la demo gratuita.

Demo gratis Plus500 per fare trading sulle azioni con i CFD>>>clicca qui

Borsa Italiana oggi 22 luglio 2020 previsioni apertura

Smaltita l'euforia per l'accordo tra i paesi europei sul Recovery Fund, per Borsa Italiana oggi 22 luglio potrebbe essere il momento di una pausa di riflessione. Le indicazioni in arrivo dai futures sui principali indici di Piazza Affari, infatti, fanno pensare ad un avvio di scambi all'insegna di prudenza e incertezza.

Questo potrebbe essere il naturale esito dell'andamento decisamente nervoso che hanno registrato gli indici della borsa americana nella seconda seduta della settimana. Ieri la piazza di Wall Street si è tinta di colori misti. In particolare il Dow Jones ha archiviato la sessione con una progressione dello 0,6 per cento a quota 26.840 punti, l'S&P 500 ha registrato una progressione dello 0,17 per cento a 3.257 punti e il Nasdaq si è mosso in controtendenza chiudendo in ribasso dello 0,81 per cento a 10.680 punti. Attenzione a non farsi però trarre in inganno dal risultato dell'indice dei titoli tecnologici. Il Nasdaq, infatti, prima di terminare la seduta con un evidente segno negativo, è slaito fino a quota 10.840 punti migliorando, ancora una volta, quello che era il suo massimo storico.

L'andamento incerto della borsa di Wall Street si è poi riflesso sulla borsa giapponese. Anche per la borsa di Tokyo la seduta si è colorata di rosso. Nel dettaglio l'indice Nikkei ha archiviato la giornata con un ribasso dello 0,58 per cento a 22.751,5 punti.

Borsa Italiana oggi 22 luglio 2020: titoli più interessanti

Come siamo soliti ripetere spesso, conoscere già prima dell'apertura delle contrattazioni quelli che potrebbero essere i titoli con la più alta carica di appeal, significa capire dove conviene posizionarsi (ossia quali azioni comprare) e quindi partire avvantaggiati.

Se è vero che Borsa Italiana oggi stia viaggiando verso un'apertura di contrattazioni all'insegna dell'incertezza, è altrettanto vero che ci sono ben 4 titoli (di cui tre inseiriti sul Ftse Mib) che hanno tutte le carte in regola per registrare variazioni di prezzo significative.

Prima di elencare i titoli che presentano oggi la più alta carica di appeal, ricordo che per investire in borsa non è per forza necessario comprare azioni in senso fisico. Se non sei interessato a diventare azionista (con tutti gli oneri giuridici che questa situazione implica) puoi prendere in considerazione la possibilità di speculare con il CFD Trading. I Contratti per Differenza sono uno strumento derivato che riflette l'andamento di un sottostante. Per imparare ad investire in azioni attraverso i CFD è sempre consigliabile iniziare ad operare in modalità demo. Ricordo che broker autorizzati come ad esempio eToro (clicca qui per leggere la recensione) mettono a disposizione la demo gratuita. Inoltre con eToro non ci sono commissioni nel trading sulle azioni.

eToro - Zero commissioni nel trading sulle azioni >>> prendi qui la demo gratis

I primi due titoli sono oramai due punti fissi. Si tratta di Intesa Sanpaolo e di UBI Banca. Da alcune settimane è in corso l'OPS della banca guidata da Messina sulla banca bergamasca. A ieri risultavano essere portate in adesione all'offerta 97.103.386 azioni valore che corrisponde al 8,488 per cento del capitale di UBI Banca. Rispetto alla scorsa settimana, quindi, c'è stata una decisa accelerazione anche perchè, come noto, Intesa Sanpoalo ha migliorato la sua offerta.

Gli altri due titoli che potrebbero registrare variazioni significative della rispettiva quotazione sono: Saipem e Monte dei Paschi di Siena. La quotata del settore engineering ha comunicato di aver siglato nuovi contratti nel settore eolico offshore in Inghilterra, Scozia e Francia. Il controvalore delle commesse è pari a 90 milioni di euro.

Molto spesso, quando ci sono notizie su nuove commesse e nuovi ordini (quindi nuovi fatturati), la quotata interessata tende a finire nel mirino dei compratori. Che nella seduta di oggi 22 luglio possa avvenire qualcosa di simile anche a Saipem? Se pensi che uno scenario simile sia possibile, ti invito a ricordare che non sei per forza tenuto a comprare azioni della società del settore oil. Grazie al CFD Trading, infatti, puoi speculare sull'andamento del titolo senza dover acquistare nessun titolo fisico.

Per imparare a comprare e vendere CFD azioni Saipem è sempre consigliabile iniziare dal conto demo. Ad esempio puoi scegliere il broker Plus500 (qui trovi la recensione completa di Borsa Inside). Per attivare la demo Plus500 (gratis) non è necessario lasciare il sito: basta invece cliccare sul link in basso (ricordo che comunque fare trading di CFD comporta dei rischi per il tuo capitale).

Demo gratis Plus500 per fare trading sulle azioni con i CFD>>>clicca qui

Anche Monte dei Paschi potrebbe finire sotto ai riflettori in scia alla decisione dell'agenzia internazionale Moody's mettere in revisione i rating della banca ai fini di un possibile miglioramento. Nel dettaglio gli analisti hanno portato le prospettive sul rating di ungo periodo di Banca Monte dei Paschi da "Developing" a "Rating under Review". Che questa mossa possa accendere i riflettori sulla banca toscana?