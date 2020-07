Azioni Ubi Banca e Intesa Sanpaolo: quale reazione dopo novità su OPS?

© Shutterstock

Per il CdA di UBI Banca, i termini dell'offerta di Intesa Sanpaolo continuano a non soddisfare anche dopo l'aggiornamento

Intesa Sanpaolo e UBI Banca sono tra le azioni che oggi 24 luglio potrebbero registrare le più significative variazioni di prezzo come del resto abbiamo già indicato nel consueto post sulla cronaca della seduta a Piazza Affari.

🥇I mercati si stanno muovendo velocemente. Fai trading delle potenziali opportunità con FXCM. – Prezzi di acquisto e vendita reali – €50.000 di denaro virtuale – ✅ Apri il tuo demo gratuito >>

A fare da catalizzatore c'è sempre l'andamento dell'OPS lanciata da Intesa Sanpaolo sulla banca bergamasca. Oggi, però, un nuovo elemento potrebbe impattare sull'andamento dei prezzi dei due titoli. Il consiglio di amministrazione di UBI Banca si è nuovamente espresso sui termini dell'offerta e, ancora una volta, il giudizio non è stato dei migliori. La nuova presa di posizione del board di UBI è arrivata a seguito dell'aggiornamento dei termini dell'offerta che è stato effettuato da Intesa Sanpaolo praticamente una settimana fa per rendere più appetibile l'operazione e spingere quanti più azionisti possibile di UBI ad aderire all'operazione.

C'è da dire che l'intento di Intesa Sanpaolo qualcosa (anzi tanto) sembra aver smosso. I dati forniti da Borsa Italiana sull'andamento delle adesioni sono molto chiari: a seguito dell'aggiornamento delle condizioni (è stato introdotto anche un conguaglio in denaro) si è verificato un forte balzo delle adesioni. A ieri risultavano essere state portate in adesione 302.088.604 azioni, pari al 26,406 per cento del capitale di UBI Banca (ricordiamo che l'offerta riguarda massime 1.144.285.146 azioni ordinarie della banca bergamasca).

Ricordo che tutte queste informazioni, oltre a fungere da catalizzatore per chi investe in borsa in modo tradizionale, ossia comprando e vendendo titolo, lo sono anche per chi operare con il CFD Trading. A tal proposito ti ricordo che eToro, uno dei migliori broker Forex e CFD, ti offre la demo gratuita per imparare ad operare senza correre il rischio di perdere soldi veri e zero commissioni nel trading sulle azioni.

eToro - Zero commissioni nel trading sulle azioni >>> prendi qui la demo gratis

OPS Intesa Sanpaolo su UBI Banca: nuova offerta è congrua?

Per molti analisti, considerando quelle che sono le condizioni generali del mercato e considerando anche i termini dell'offerta, conviene aderire all'OPS di Intesa Sanpaolo su UBI Banca.

Il consiglio di amministrazione di UBI, invece, la pensava e continua a pensarla in modo diverso. Il board che si è riunito ieri per esaminare i miglioramenti apportati da Intesa Sanpaolo alla proposta, ha ribadito la sua insoddisfazione per le condizioni dell'operazione.

Secondo il management di UBI, il corrispettivo incrementato focalizza una valorizzazione di UBI Banca cbhhe non riflette ancora il reale valore dell'istituto e non riconosce agli azionisti il contributo che la banca bergamasca apporterà al valore complessivo del nuovo gruppo. Secondo il board di UBI Banca, inoltre, l'offerta continua a lasciare a carico degli azionisti UBI gran parte dei rischi che riguardando il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione.

L'offerta, inoltre, continua a non essere congrua. Infatti il corrispettivo incrementato si traduce in un concambio implicito pari a 2, valore che è inferiore sia alla media che alla mediana dei concambi che risultano dall'applicazione delle strategia metodologie usate dal consiglio di amministrazione e che sono pari a 2,4 (media) e 2,27 (mediana).

La domanda che molti oggi si pongono è se la nuova presa di posizione del consiglio di amministrazione di UBI Banca avrà effetto a no sull'andamento delle adesioni. Interrogativo che si lega a questo dubbio è quello riguardante le conseguenze sull'andamento dei due titoli in borsa oggi.

Mentre è in corso la scrittura del post, il prezzo delle azioni Intesa Sanpaolo registra un calo dell'1,07 per cento a 1,82 euro. Variazione negativa anche per UBI Banca che registra un ribasso dell'1,12 per cento a 3,63 euro.

Attenzione però a non imputare il calo solo alle decisioni del CdA di UBI Banca. Tutto il Ftse Mib oggi 24 luglio, infatti, naviga in acque negative. Il paniere di riferimento di Borsa Italiana è in calo dell'1,7 per cento.