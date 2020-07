Azioni Generali e semestrale: corsa a vendere dopo conti primo semestre 2020

© Shutterstock

Traders scatenati su Generali Assicurazioni dopo la pubblicazione della semestrale: titolo tra i peggiori sul Ftse Mib oggi

Generali affonda sul Ftse Mib in scia alla pubblicazione dei conti del primo semestre 2020. Il titolo della compagnia assicuratrice è tra i peggiori del paniere di riferimento di Piazza Affari e, mentre è in corso la redazione del post, registra un crollo monstre del 4,11 per cento che significa discesa sotto i 13 euro per azione. Come si può vedere dal grafico in basso, le vendite sono diventate via via sempre più forti e i prezzi hanno raggiunto un minimo intraday a quota 12,94 euro.

Come si può facilmente dedurre, dietro al sell-off che sta affondando Generali c'è la delusione del mercato per i conti del primo semestre 2020 e per le stime sull'intero esercizio in corso.

Generali ha chiuso il primo semestre con un utile netto pari a 774 milioni di euro, ben il 56,7 per cento in meno rispetto agli 1,79 miliardi che il Leone di Trieste contabilizzò alla fine del primo semestre 2019. Non è solo questa la notizia negativa. Purtroppo, infatti, l'utile netto è risultato inferiore allo stesso consensus degli analisti che puntava su un risultato finale pari a 824 milioni di euro, con un una forchetta compresa tra 482 milioni e 1,11 miliardi di euro.

E' invece risultato invariato il risultato operativo che si è attestato a quota 2,71 miliardi di euro contro i 2,72 miliardi messi a segno nella prima metà del 2019. In questo caso il dato ha battuto le attese del consensus degli analisti che erano pari a 2,69 miliardi di euro.

Scendendo nel conto economico, alla fine di giugno 2020, il patrimonio netto di Generali era pari a 26,14 miliardi di euro, in ribasso rispetto ai 28,36 miliardi di inizio anno. La flessione del patrimonio netto è da imputare al calo della riserva per utili attribuibili alle attività finanziarie disponibili per la vendita e alla contabilizzione del dividendo.

Sul fronte patrimoniale, alla fine di giugno il Solvency Ratio Generali Assicurazioni, indicatore che inquadra la visione regolamentare del capitale di gruppo, ammontava al 194 per cento in riduzione rispetto al 224 per cento di inizio anno.

L'andamento di tutti questi parametri è molto utile per capire come posizionarsi sulle azioni Generali.

Oltre ad aver approvato i conti del primo semestre, il consiglio di amministrazione di Generali ha anche fornito delle indicazioni sull'anno in corso. Il management della compagnia prevede un risultato netto in calo rispetto al 2019 a causa dellìimpatto negativo causato dai mercati finanziari e da una serie di oneri non ricorrenti che si sono verificati nel primo semestre. Secondo il vertice di Generali, inoltre, il risultato operativo sarà resiliente nel 2020, sia pure in ribasso rispetto al 2019.

Per quello che riguarda la raccolta, Generali si attende indicazioni negative soprattutto in alcuni settori a partire da quello relativo alle assicurazioni stipulate per i viaggi. In questo caso la "colpa" è della pandemia.

Per la cronaca, il prezzo delle azioni Generali nel corso dell'ultimo mese ha segnato un ribasso del 3,24 per cento. La performance su base annua della compagnia assicuratrice friulana, invece, è negativa per il 24 per cento circa.