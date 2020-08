MPS crolla: corsa a vendere azioni dopo peggioramento stime pluriennali

© Shutterstock

Banca Monte dei Paschi ha aggiornato le previsioni sui prossimi esercizi per tenere conto dell'impatto del coronavirus: titolo in forte ribasso a Piazza Affari

In un contesto generale che vede il settore bancario in forte difficoltà su Borsa Italiana oggi 14 agosto, le azioni Banca MPS registrano un deprezzamento superiore a quello medio del comparto. A metà mattinata, le quotazioni di Monte dei Paschi segnano un calo del 3,6 per cento a quota 1,42 euro.

✅ Unisciti alla rivoluzione del social trading di eToro. Unisciti alla community e condividi le tue strategie di trading. La funzione di 🥇CopyTrader™. (sistema brevettato da eToro), ti permette di copiare in maniera automatica le performance del portafoglio dei migliori traders. Ottieni un conto Demo gratuito con 100.000€ di credito virtuale su eToro >>

A causa della forte contrazione, la già negativa performance di MPS su base mensile si è ulterioremente allargata arrivando al 7,4 per cento. Resta invece positiva la prestazione su base annua. Rispetto ad un anno fa, il prezzo delle azioni Monte dei Paschi è più alto del 10 per cento.

Dati storici a parte, è evidente che oggi il titolo della banca toscana soffre più del già sofferente settore di riferimento. Come si spiega tutto questo? Ci sono delle ragioni specifiche per cui gli investitori preferiscono vendere le azioni MPS? Ovviamente la risposta è affermativa.

Prima di scendere del dettaglio, credo sia doveroso fare una precisazione. Nonostante il ribasso in atto oggi, è comunque possibile guadagnare sfruttando l'andamento del titolo. Per farlo è sufficiente investire attraverso il CFD Trading. Il broker eToro (leggi qui la recensione) ti offre la demo gratuita grazie alla quale puoi imparare a fare short trading. Questo è solo uno dei vantaggi di eToro che spesso cito. Il secondo è la possibilità di fare trading sulle azioni senza commissioni.

eToro - Zero commissioni nel trading sulle azioni >>> prendi qui la demo gratis

Perchè azioni Banca MPS oggi crollano?

Quali sono i motivi per cui Monte dei Paschi oggi crolla più delle altre banche? Secondo alcuni analisti la corsa a vendere azioni è sostenuta dalla decisione del consiglio di amministrazione della banca senese di rivedere al ribasso le stime pluriennali a causa dell'emergenza coronavirus e della conseguente crisi economica.

In particolare i vertici della banca toscana hanno aggiornato le stime sul periodo compreso tra il 2020 e il 2024 sia per quello che riguarda valori economici che per quanto riguarda i quelli patrimoniali. Più nel dettaglio il vertice di Monte dei Paschi ha comunicato che le nuove previsioni si posizionano ad un livello inferiore rispetto ai target che erano indicati nel piano di ristrutturazione 2017-2021.

Purtroppo, a causa dell'emergenza coronavirus, il management prevede ora una perdita per il triennio 2020-2022 pur con patrimoniali che restano comunque al di sopra dei requisiti regolamentari. Oltre ad aver rivisto le stime pluriennali, il consiglio di amninistrazione della banca toscana ha anche comunicato che nel secondo semestre 2020 ci sarà una revisione del piano industriale proprio per tenere conto del mutato contesto.