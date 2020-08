Borsa Italiana Oggi (14 agosto 2020): riflettori su Banco BPM, focus sul debito pubblico italiano

© iStockPhoto

Clima festivo su Borsa Italiana ma attenzione al dato sul debito pubblico della Banca d'Italia

Borsa Italiana oggi 14 agosto 2020 potrebbe registrare pochi movimenti a causa del clima decisamente festivo (domani è il giorno di Ferragosto). Già la seduta di ieri era stata caratterizzata da pochi scambi ed è quindi probabile che lo stesso trend possa proseguire anche oggi. Intanto, come messo in evidenza da alcuni analisti,i prezzi di molte azioni si stanno avvicinando sempre di più al livello precedente allo scoppio della pandemia di coronavirus. Questo discorso vale per molti mercati, compresa Piazza Affari.

Tornando alla seduta di oggi, il contesto di riferimento vede la borsa di Wall Street aver chiuso la giornata con gli indici senza una direzione precisa. Nel dettaglio, il Dow Jones ha registrato un ribasso dello 0,29 per cento a quota 22897 punti mentre l'indice S&P 500 ha chiuso la giornata con un calo dello 0,2 per cento a quota 3373 punti. Movimento opposto per l'indice Nasdaq che invece ha messo in cassaforte lo 0,27 per cento a quota 11043 punti. Anche nella seduta di ieri, il rally del paniere dei tecnologici è stato possibile grazie ai forti acquisti sulle azioni Tesla. La società di Musk ha registrato un apprezzamento del 4,26 per cento.

Restando tra i tech, quella di ieri è stata invece una seduta da dimenticare per Cisco che ha perso l'11,2 per cento dopo la diffusione dei conti trimestrali.

Per quello che riguarda l'agenda macro di oggi 14 agosto, tra gli appuntamenti spicca l'aggiornamento sul debito pubblico italiano che sarà fornito dalla Banca d'Italia.

Borsa Italiana Oggi 14 agosto 2020: titoli più interessanti

Quali sono le azioni che potrebbero registrare le variazioni di prezzo più rilevanti in avvio di seduta? Conoscere questa informazione è molto utile sia se si sceglie di investire in borsa in modo tradizionale che nel caso in cui si preferisce invece operare attraverso il CFD Trading.

Le azioni più interessanti della seduta di oggi potrebbero essere Banco BPM (sul Ftse Mib) e Banca MPS. La prima potrebbe segnare variazioni anche forti dopo il rally messo a segno nella seduta di ieri. Il titolo bancario parte oggi da 1,436 euro.

Per quello che riguarda la banca toscana, invece, spunti potrebbero arrivare dalla notizia della revisione delle stime per i prossimi anni.

Per finire, sono da attenzionare anche le azioni di Sourcesense (AIM Italia) che anche ieri ha chiuso la sdeduta avanti del 50 per cento dopo l'ottimo debutto di mercoledì.