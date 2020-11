Acconto dividendo Poste Italiane 2021 e trimestrale: prepararsi a comprare azioni oggi?

L'acconto sul dividendo Poste Italiane 2020 ci sarà: ecco l'assist da sfruttare per investire sul titolo in borsa

Una buona notizia per gli azionisti di Poste Italiane: la società gialla ha annunciato che l'acconto sul dividendo 2021, relativo all'esercizio 2020, ci sarà e ha anche comunicato quello che sarà l'ammontare della cedola. La decisione sulla remunerazione degli azionisti è stata adottata nell'ambito dell'approvazione dei conti dei primi nove mesi 2020.

Trimestrale e acconto dividendo Poste Italiane 2021, quindi, si candidano ad essere, a pieno diritto, i due elementi catalizzatori in grado di condizionare l'andamento del prezzo delle azioni Poste sul Ftse Mib oggi 12 novembre.

Per comprendere se oggi conviene davvero comprare azioni Poste Italiane in apertura di scambi, è necessario esaminare nel dettaglio i conti dei primi nome mesi 2020 e le decisioni che il consiglio di amministrazione ha adottato in materia di remunerazione degli azionisti. Partiamo proprio da queste ultime.

Acconto dividendo Poste Italiane 2021 e data di stacco

In considerazione dei risultati che sono stati ottenuti nei primi nove mesi 2020, il management di Poste Italiane ha deliberato di distribuire un acconto sul dividendo Poste 2021, relativo al 2020, pari a 0,162 euro per azione. La data di stacco della cedola è stata fissata per il 23 novembre 2020 con pagamento giorno 25 (mercoledì).

L'ammontare dell'acconto dividendo Poste Italiane è in linea con la politica sui dividendi del gruppo in vigore dal 2019.

Trimestrale Poste Italiane: conti primi nove mesi 2020

Poste Italiane ha mandato in archivio i primi nove mesi 2020 con ricavi pari a 7,67 miliardi di euro in calo del 5,2 per cento rispetto agli 8,09 miliardi di euro messi a segno nei primi nove mesi dello scorso anno.

Forte variazione negativa anche per risultato operativo della quotata che è sceso da 1,54 miliardi a 1,24 miliardi di euro evidenziando una flessione del 19,2 per cento. La società ha mandato in archivio i primi nove mesi 2020 con un utile netto di 898 milioni di euro, in ribasso del 17,1 per cento nel confronto con gli 1,08 miliardi contabilizzati alla fine dei primi nove mesi 2019.

Una buona indicazione è invece arrivata dal solo terzo trimestre, periodo che si è chiuso con ricavi in aumento dello 0,8 per cento a quota 2,59 miliardi di euro e utile netto che ha segnato una progressione del 10,3 per cento a quota 353 milioni di euro.

Il prezzo delle azioni Poste Italiane sul Ftse Mib oggi parte da 8,05 euro. Nel corso dell'ultimo mese la quotata gialla ha registrato una performance negativa dello 0,35 per cento. Conti trimestrali e decisioni sull'acocnto sul dividendo potrebbero essere l'assist atteso per riportare un certo appeal sul titolo.

