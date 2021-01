Dividendo Generali 2021: quando sarà staccato?

© Shutterstock

Nel calendario sugli eventi societari di Generali sono contenute le informazioni sullo stacco del dividendo Generali Assicurazioni relativi all'esercizio 2020.

Quando ci sarà lo stacco del dividendo Generali 2021 relativo all'esercizio 2020? E' normale che i possessori di azioni del Leone di Trieste siano interessati a questo genere di argomenti. Al tempo stesso, però, anche chi è solito investire in borsa attraverso i CFD ha un certo interesse per la questione. Entrambe le categorie di investitori possono trovare la risposta alle loro domande in questo post.

Stacco dividendo Generali 2021 data

Le informazioni sullo stacco del dividendo Generali 2021 sono contenute nel Calendario Eventi Societari che la quotata del settore assicurativo ha comunicato ieri al mercato. Nel comunicato si evidenzia che l'eventuale dividendo 2021, relativo all'esercizio 2020, verrà staccato lunedì 24 maggio e sarà quindi messo in pagamento il 26 maggio mercoledì. Ovviamente si parla di dividendo eventuale proprio perchè non è detto che ci sia.

E allora la domanda diventa: quando si saprà se Generali staccherà il dividendo sull'esercizio 2020? La risposta è il 10 marzo 2021, giorno in cui è prevista la riunione del consiglio di amministrazione della società che sarà chiamato ad approvare il bilancio 2020. Attenzione perchè i conti Generali al 31 dicembre 2020 e le decisioni sul dividendo (ammontare e data di stacco) verrà reso noto il successivo 11 marzo.

Calendario eventi societari Generali 2021

Oltre alla data di stacco del (possibile) dividendo Generali, nel calendario degli eventi societari 2021 del Leone di Trieste, sono anche riportate le date di approvazione dei conti trimestrali.

29 aprile 2021: assemblea ordinaria degli azionisti per l'approvazione del bilancio 2020

17 maggio 2021: consiglio di amministrazione per l'approvazione della trimestrale (conti primo trimestre 2021)

2 agosto 2021: consiglio di amministrazione per l'approvazione della semestrale (primo semestre 2021)

10 novembre 2021: consiglio di amministrazione per l'approvazione dei conti dei primi tre trimestri 2021 (conti primi nove mesi 2021)

In tutti e quattro gli appuntamenti, i risultati saranno poi resi noti al mercato il mattino successivo a quello dell'evento, prima dell'apertura delle contrattazioni su Borsa Italiana.