Dividendo STM 2021: tutto in contanti, le date di stacco

Il dividendo STM 2021, relativo all'esercizio 2020, sarà pagato in 4 tranche. A deciderlo il consiglio di sorveglianza della società italo-francese

Arrivano le decisioni ufficiali di STMicroelectronics su composizione e ammontare del dividendo 2021, relativo all'esercizio 2020. Il consiglio di sorveglianza della società italo-francese ha proposto la distribuzione di un dividendo 2021 pari a 0,24 dollari per azione. Come da tradizione, la remunerazione complessiva verrà distribuita in 4 rate trimestrali. Il dividendo trimestrale STM 2021 sarà quindi pari a 0,06 euro per azione posseduta.

Considerando il calendario del colosso italo-francese dei micro-chips, lo stacco del dividendo trimestrale STM avverrà nel secondo trimestre 2021 (prima tranche), nel terzo trimestre 2021 (seconda tranche) e ancora nel quarto trimestre 2021 (terza tranche) e per finire nel primo trimestre 2022 (quarta tranche).

Oltre alle decisioni sull'ammontare complessivo e trimestrale della cedola, il consiglio di sorveglianza ha anche stabilito quelle che sono le date di stacco della remunerazione trimestrale. Eccole di seguito:

prima tranche: 21 giugno 2021

seconda tranche: 20 settembre 2021

terza tranche: 13 dicembre 2021

quarta tranche: 21 marzo 2022

Particolare di non poco conto il fatto che il dividendo STM 2021, in tutte e 4 le sue tranche, verrà pagato interamente in contanti.

Ricordiamo che ad aprile 2020 (in piena prima ondata pandemica) era stata rivista la politica dei dividendi della societàe, successivamente, all'assemblea di giugno 2020, era stata approvata la distribuzione di un dividendo rivisto al ribasso da 0,24 a 0,168 dollari per azione, lasciando aperta la porta alla possibilità di tornare successivamente a 0,24 dollari. Anche in quella circostanza si era fatto riferimento ad una suddivisione in cedole trimestrali.

Le novità sul dividendo STM 2021 possono essere sfruttate per investire sul titolo della società italo-francese che è quotato sul Ftse Mib.

Le altre delibere del consiglio di sorveglianza

Oltre ad aver ufficializzato quella sarà la proposta di che verrà formulata all'assemblea degli azionisti in materia di dividendi, il consiglio di sorveglianza della società ha anche adottato le seguenti altre delibere che verranno sottoposte ai soci:

approvazione del bilancio annuale società

rinnovo del mandato triennale di Jean-Marc Chery alla carica di membro unico del Consiglio di gestione e il rinnovo del mandato triennale di Nicolas Dufourcq a membro del Consiglio di sorveglianza

politica di remunerazione e adozione di un nuovo piano triennale di distribuzione di azioni unvested a dirigenti e dipendenti

autorizzazione al Consiglio di gestione per riacquistare azioni

delega al Consiglio di sorveglianza dell'autorità a emettere nuove azioni ordinarie

Dividendo STM 2021: la reazione del titolo in borsa

Il prezzo delle azioni STM registra sul Ftse Mib oggi 26 marzo un rialzo dell'1,05 per cento che è favorito dalla positiva intonazione di tutto il paniere di riferimento di Piazza Affari (qui la cronaca della seduta di oggi). Nel corso dell'ultimo mese, la quotazione della società italo-francese ha registrato un deprezzamento dell'1,88 per cento. Positivo, invece, l'andamento su base annua che evidenzia una progressione di oltre il 63 per cento.