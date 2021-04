Comprare azioni STM in vista della trimestrale? Previsioni e consigli analisti

Per gli esperti di Banca Akros le azioni STM sono da accumulare in attesa della trimestrale. Titolo esuberante sul Ftse Mib

Tra le migliori quotate sul Ftse Mib oggi 22 aprile, una menzione particolare spetta a STMicroelectronics. Il colosso italo-francese dei micro-chips si è mosso molto bene fin dall'apertura degli scambi e e si avvicina al giro di boa delle 13,30 con un rialzo di oltre 3 punti percentuali attestandosi in area 32 euro. Come si può vedere dal grafico in basso, il titolo ha raggiunto un massimi intraday a 32,15 per poi ripiegare leggermente sui livelli attuali.

Grazie al balzo in avanti in atto oggi, la performance di STM su base mensile è ora positiva per il 3,7 per cento. A destare impressione, però, è soprattutto il confronto con un anno fa che evidenzia un rialzo del 62 per cento.

Dinanzi ad un balzo simile, viene spontaneo chiedersi se ci siano ragioni alla base di questa vera e propria corsa a comprare azioni STM. La risposta è affermativa e riguarda l'imminente pubblicazione dei conti del primo trimestre 2021 della società. L'appuntamento è previsto per giorno 29 aprile. Mancando una settimana alla diffusione della trimestrale STM, c'è tutto il tempo a disposizione per imparare ad investire sul titolo e poter così elaborare una strategia che sfrutta il marker mover trimestrale. Come fare concretamente?

Trimestrale STM previsioni conti primo trimestre 2021

A fornire delle previsioni sui conti trimestrali di STM sono stati gli analisti di Banca Akros. Gli esperti hanno ricordato che la quotata italo-francese ha rivisto al rialzo per ben tre volte le sue previsioni realtive al fatturato per l'esercizio in corso. Nell'ultimo report le previsioni sono più alte del 2,5 per cento rispetto alla guidance fornita in precedenza. Le ultime stime hanno assunto come ipotesi di fondo che il mercato dei semiconduttori sia favorevole.

Gli analisti di Akros hanno anche rilevato che la guidance del primo trimestre del 2021 è molto forte e presume una crescita del fatturato del 31 per cento rispetto al primo trimestre 2020. Tuttavia le stesse previsioni sui ricavi del primo trimestre 2021 sono più basse del 9,5 per cento rispetto al trimestre precedente. Per quanto riguarda la marginalità, STM dovrebbe chiudere il periodo di riferimento con un Margine Operativo Lordo pari a circa il 38,5 per cento.

Nel loro report gli esperti di Banca Akros hanno comunque puntualizzato che questo tipo di accellerazione dal quarto trimestre è tipico della maggior parte degli operatori del settore anche in considerazione della forza dei mercati finali e dell'impatto negativo del covid dell'anno scorso.

Come investire sulle azioni STM in attesa della trimestrale?

Alla luce delle stime fornite da Banca Akros sui conti trimestrali, come conviene investire sulle azioni STM? E meglio essere rialzisti oppure ribassisti?

A rispondere a questo interrogativo sono stati gli stessi analisti di Banca Akros secondo i quali le azioni STM in vista dell'approvazione della trimestrale sono da acculumare. Il rating assegnato dagli esperti, infatti, è accumulate con target price a 37 euro. Come si può vedere, il titolo dei semiconduttori si muove in area 32 euro e ciò significa che è presente un buon margine di crescita che può essere sfruttato per investire al rialzo sul titolo. Operativamente puoi ad esempio comprare un CFD su STM. Tra l'altro scegliendo il broker eToro non dovrai neppure pagare commissioni.

