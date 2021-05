Azioni che avranno più vantaggi dalle riaperture: Borsa Italiana e borsa americana

© Shutterstock

I migliori settori azionari che trarranno più vantaggi dalle riaperture dopo il lockdown. L'analisi su Borsa Italiana e Wall Street

Grazie al positivo andamento della campagna di vaccinazione, in molti paesi sono già iniziate le riaperture di numerose attività fino a ieri chiuse, oppure con accesso limitato, per impedire la diffusione dei contagi. In questo articolo ci occuperemo di un argomento molto particolare: l'individuazione dei settori azionari che potrebbero trrarre i maggiori vantaggi dalle riaperture. Quali sono le azioni pronte ad apprezzarsi grazie alla fine del lockdown?

All'argomento gli analisti di BlackRock hanno dedicato un lungo report nel quale sono appunto elencate le società che trarranno maggiori benefici dalle riaperture. La tematica interessa un pò tutti ma riguarda soprattutto chi detiene azioni nel suo portafoglio. Conoscere quali sono i settori azionari che potrebbero avere una forte visibilità nei prossimi mesi grazie alle riaperture, significa capire come orientare le proprie scelte di investimento. Non parliamo solo di comprare azioni (e quindi diventare azionisti) ma anche di speculare sui prezzi di titoli e settori attraverso i CFD.

Ma veniamo adesso alla domanda alla base di questo post ossia su quali azioni scommettere in vista della ripartenza. Secondo gli esperti la domanda di consumatori ed imprese, dopo essere rimasta a lungo compressa nel corso del lockdown, non potrà che registrare un'accellerazioen non appena i vari lockdown saranno eliminati. AllianceBernstein ritiene che gli effetti della ripartenza si potranno vedere in tempi molto brevi.

Questo perchè da un lato ci saranno molte aziende, fino ad ora in letargo, che registreranno un boom degli utili (classici esempi di questo gruppo di società sono quelle del settore retail e viaggi); dall'altro lato ci saranno società che invece avranno difficoltà a proseguire il trend tenuto nel corso della pandemia quando specifiche domande di prodotti avevano registrato un boom.

Questa l'indicazione generale sui settori azionari che avranno più vantaggi con la fine delle restrizioni. Vediamo adesso i casi specifici della borsa americana e di quella di Milano.

Migliori azioni americane su cui investire dopo le riaperture

Secondo gli esperti, in futuro le quotate maggiormente favorite saranno quelle capaci di assicurarsi l'accesso ai materiali riciclati o quelle che svilupperanno nuovi imballaggi recuperabili. Esempi in tal senso sono Kroger, Unilever e Burger King. Tra le quotate da citare c'è anche Tesco, azienda che ha dichiarato di aver eliminato 3.480 tonnellate di involucri plastici inutili dalla sua gamma di prodotti, e Nestlè che ha invece dichiarato di essere pronta a investire fino a 1,6 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni.

Neuberger Berman ritiene che la relativa superficialità delle flessioni del mercato azionario sia stata una dinamica molto importante che ha messo in evidenza l'entità di quelle forze che potrebbero scatenarsi nel caso in cui non ci fosse più controllo sui rendimenti dei Treasury.

Nonostante il segmento growth sia stato penalizzato dalle tensioni sui tassi, l'indice S&P 500 (grafico in basso) è riuscito a raggiungere i nuovi massimi storici.

Detto questo Neuberger Berman continua a sovrappesare le azioni mettendo in evidenza come i tassi a lungo termine siano oramai molto legati alle aspettative di crescita e all'inflazionei.

Migliori azioni Borsa Italiana su cui investire con le riaperture

E per quello che invece riguarda Borsa Italiana, quali sono i settori azionari che potrebbere trarre maggiore beneficio dalle riaperture?

Secondo Massimo Trabattoni, Head of Italian Equity di Kairos, è bene restare molto costruttivi sul mercato Italiano nel medio termine.

In un contesto generale che vede lo spread Btp Bund a 100 punti base, le valutazioni della azioni continuano ad essere a sconto rispetto ai concorrenti europei. Secondo l'analista, è possibile che dagli investimenti previsti dal PNRR possano trarre beneficio molte società quotate.

Il consiglio è quello di posizionarsi sulle azioni che fungeranno da vettori per indirizzare gli investimenti pubblici verso gli obiettivi del Piano. Secondo Trabattoni, il sentiment del mercato sembrerebbe suggeriore che possa accadere presto qualcosa anche se, a onor di cronaca, ad oggi tutti gli scenari continuano ad essere possibili.