Trimestrale Poste Italiane: come investire dopo conti primo trimestre 2021?

Poste Italiane ha pubblicato questa mattina i conti del primo trimestre 2021. Ecco come è andata

Trimestrale Poste Italiane in primo piano nella seduta odierna di Borsa Italiana. La quotata gialla ha reso noto i conti del primo trimestre 2021 nel pre-market e, di conseguenza, è logico attendersi una reazione del titolo fin dal momento dell'apertura delle contrattazioni.

Per cercare di capire come conviene posizionarsi sulla quotata e quindi se è meglio comprare azioni o attivare posizioni short per speculare su un ribasso dei prezzi, è fondamentale analizzare nel dettaglio i conti trimestrali e confrontare i risultati reali con quelle che erano le previsioni della vigilia.

La regola da seguire sempre è grossomodo la seguente: a conti trimestrali migliori delle attese, corrisponde di norma una reazione positiva da parte del mercato. Se invece la trimestrale dovesse deludere quelle che erano le stime, allora l'impatto non potrebbe che essere negativo.

Trimestrale Poste Italiane: conti primo trimestre 2021

Come è andata la trimestrale di Poste Italiane? Il primo dato che balza subito all'occhio è il boom dei ricavi che, al termine del primo trimestre 2021, erano pari a 2,93 miliardi di euro con un rialzo del 9,8 per cento rispetto ai 2,67 miliardi messi a segno nello stesso periodo dell'anno precedente. Forte progressione anche per il risultato operativo che è salito da 441 milioni a 620 milioni di euro registrando una variazione positiva del 40,8 per cento. Poste Italiane ha chiuso i primi tre mesi con un utile netto pari a 447 milioni di euro che si raffronta con i contabilizzati nei primi tre mesi del 2020.

Al 31 marzo 2021, la posizione finanziaria netta della società era positiva per 7,26 miliardi di euro, rispetto ai 6,82 miliardi di inizio anno.

Come si può vedere da questi parametri, la trimestrale Poste Italiana è stata decisamente solida e in forte miglioramento rispetto allo stesso periodo di un anno fa che tuttavia fu fortemente impattato dall'emergenza covid19.

Poste Italiane outlook 2021

Oltre ad aver diffuso i conti del primo trimestre 2021, Poste Italiane ha anche fatto un riferimento all'andamento dell'intero esercizio. Il management ha infatti precisato che i target economici che sono previsti per il 2021 si basano sulla previsione di un continuo miglioramento della situazione emergenziale e sul raggiungimento di quella che viene definità come la nuova normalità nel 2022.

Comprare azioni Poste Italiane dopo la trimestrale?

I conti trimestrali molto forti, inducono a pensare che la strategia migliore da seguire oggi sia di tipo rialzista. Tuttavia prima di procedere operativamente (qui la demo eToro) è sempre consigliabile confrontare la trimestrale con quelle che erano le previsioni della vigilia. In generale i conti trimestrali sono stati migliori delle attese degli analisti che prevedevano ricavi e utile netto rispettivamente a 2,88 miliardi e 408 milioni di euro. Per un rapido confronto qui trovi le previsioni sulla trimestrale Poste Italiane.