Trimestrale Telecom Italia: previsioni. Azioni da comprare per analisti

Domani mattina, nel pre-market, verranno diffusi i conti del primo trimestre 2021 di Telecom Italia. Ecco le previsioni e i consigli degli analisti su come investire su TIM

La stagione delle trimestrali di Borsa Italiana è al rush finale. La maggior parte delle quotate del Ftse Mib hanno già pubblicato i conti del primo trimestre 2021. Tra le ultime quotate alle prese con questo importante appuntamento c'è Telecom Italia. L'ex monopolista riunisce oggi il suo consiglio di amministrazione per approvare la trimestrale che sarà poi pubblicata domani mattina prima dell'apertura degli scambi.

Questo timing suggerisce che il titolo TIM possa registrare le prime variazioni di prezzo connesse al giudizio espresso dagli investitori sui conti del primo trimestre, fin dal primo minuto di scambi.

E' per questo motivo che è necessario arrivare preparati all'appuntamento. Come fare? Una buona tecnica è quella di esaminare già oggi quelle che sono le previsioni sulla trimestrale Telecom Italia. La regola da seguire in questi casi è la seguente: conti trimestrali migliori delle attese, causano il più delle volte un impatto positivo sul titolo. Viceversa se la trimestrale dovesse essere peggiore delle attese, allora è lecito attendersi una reazione negativa da parte del mercato.

A questo punto possiamo dire di avere tutte le coordinate per sfruttare la trimestrale TIM per fare trading online sul titolo.

Trimestrale Telecom Italia: previsioni conti primo trimestre 2021

Le previsioni sui conti trimestrale di Telecom Italia sono recentissime. Lo scorso 14 maggio, infatti, lo stesso colosso delle telecomunicazioni ha pubblicato sul suo sito istituzionale, il consensus sul primo trimestre 2021 raccolto tra 14 broker indipendenti. Ricordiamo che il consensus è una sorta di media che comprende stime che vanno al di sopra di questa media previsioni che invece invece sono inferiori.

Premesso questo, secondo i 14 broker indipendenti Telecom Italia dovrebbe chiudere il primo trimestre con ricavi pari a 3,7 miliardi di euro, in ribasso rispetto ai 3,98 miliardi di euro messi a segno nello stesso periodo di un anno fa. Anche l'Ebitda organico dovrebbe segnare una flessione passando a 1,57 miliardi di euro, in diminuzione rispetto agli 1,77 miliardi di euro del primo trimestre 2020. Viceversa il consensus vede il Capex organico in area 689 milioni di euro, in aumento rispetto ai 599 milioni di euro del primo trimestre 2020.

Per finire, l'indebitamento finanziario netto di Telecom Italia al 31 marzo 2021 è stimato a 21,31 miliardi di euro, in ribasso rispetto 23,33 miliardi di euro al 31 dicembre 2020.

Come si può vedere da queste stime, quindi, è una trimestrale con luci e ombre quella che domani mattina, prima dell'apertura delle contrattazioni, Telecom Italia dovrebbe consegnare alla comunità finanziaria.

Comprare azioni Telecom Italia prima della trimestrale? Le opinioni degli analisti

Dagli analisti che hanno attivato una copertura sulle azioni Telecom Italia, possono arrivare dritte interessanti su come investire sul titolo. Recentemente sia Banca Akros che Intesa Sanpaolo hanno fornito una loro valutazione sulle azioni TIM. In entrambi i casi il rating assegnato a Telecom Italia è buy quindi comprare. A cambiare tra i due giudizi è solo il targer price.

Nel dettaglio, gli analisti di Banca Akros vantano target price a 0,63 euro sulle azioni TIM mentre per Intesa Sanpaolo il prezzo obiettivo è 0,56 euro. In entrambi i casi siamo sopra quelle che sono le quotazioni attuali di TIM. Quindi, almeno potenzialmente, c'è spazio per una crescita dei prezzi.

Tra l'altro, nel corso dell'ultimo mese, il titolo TIM ha registrato un ribasso del 3 per cento circa. Sui base annua, invece, la performance continua ad essere positiva per il 13 per cento.