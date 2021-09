Comprare azioni Intesa Sanpaolo: strategia bullish con upside del 22%

Intesa Sanpaolo trova il rimbalzo dopo il crollo di ieri. Fideuram acquisisce la lussemburghese CBPQ (7 mld di asset in gestione)

C'è anche Intesa Sanpaolo tra le quotate che oggi 21 settembre sono alla ricerca di un rimbalzo che possa essere in grado di compensare la forte contrazione di prezzo emersa ieri. Per adesso il trend sembra essere favorevole alla banca guidata da Messina: le quotazioni Intesa Sanpaolo, infatti, segnano una progressione dell'1,24 per cento praticamente in linea con l'andamento del Ftse Mib.

La giornata di ieri si era invece chiusa con una flessione del 3 per cento a quota 2,302 euro in un contesto caratterizzato da volumi di scambio decisamente alti (a fine giornata risultavano passate di mano oltre 147 milioni di azioni della banca, il doppio rispetto alla media degli ultimi 30 giorni che è pari a circa 73 milioni di pezzi passati di mano).

Il recupero messo a segno oggi da Intesa Sanpaolo premia le strategie rialziste di chi ha deciso di comprare a prezzi più bassi per poi guadagnare con il recupero delle quotazioni. Del resto la stessa strategia degli analisti sulla banca guidata da Messina è tipo bullish. Recentemente sono stati gli esperti di Equita sim ad intervenire sul titolo. Gli analisti hanno confermato il rating buy (quindi comprare) con target price a 2,8 euro. Considerando quello che è l'attuale valore del titolo in borsa, un prezzo obiettivo simile implica un upside del 22 per cento.

Il nuovo report di Equita sulle azioni Intesa Sanpaolo tiene conto della recente operazione che Fideuram ha condotto in Lussemburgo. La controllata ha sottoscritto un accordo finalizzato all'acquisizione del 100 per 100 del capitale di CBPQ (Compagnie de Banque Privee Quilvest), banca private che ha sede nel principato del Lussemburgo. CBPQ vanta 150 dipendenti e ha circa 7 miliardi di euro di asset in gestione. Stando ai termini dell'intesa, il closing dell'operazione dovrebbe avvenire entro la prima metà del prossimo anno.

Secondo la sim milanese, l'operazione che Intesa Sanpaolo ha condotto in Lussemburgo ribadisce strategia di crescita di Intesa Sanpaolo nel segmento del Private Banking e Wealth Management in Europa. Gli esperti di Equita hanno poi fatto notare che pur non essendo stato ancora reso noto il prezzo dell'acquisizione, si può ipotizzare un impatto patrimoniale sui conti di Intesa Sanpaolo decisamente trascurabile.

La notizia è però un buon assist che certamente contribuisce a tenere alta la visibilità sul titolo.