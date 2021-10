Comprare azioni Unicredit: upside del 16% ai prezzi attuali, buy invitante

© Shutterstock

Unicredit maglia rosa sul Ftse Mib grazie alle indicazioni fornite dal management su commissioni e costo del rischio. Equita e UBS non hanno dubbi: è buy

Le azioni Unicredit sono da comprare. Nelle ultime ore ben due broker hanno espresso la loro indicazione di acquisto sulla banca di Piazza Gae Aulenti: Equita e UBS. Il consiglio di entrambi gli analisti sembrerebbe essere stato preso alla lettera dal titolo che, fin dai primi minuti di scambi, è balzato in vetta al Ftse Mib.

A metà mattinata la quotazione Unicredit registra un rialzo del 3,15 per cento a quota 11,7 euro. La tendenza dell'istituto è nettamente migliore rispetto a quella del Ftse Mib che invece avanza di un più contenuto +0,8 per cento.

Come si può vedere dal grafico in basso, la forte progressione in avanti registrata da Unicredit oggi permette alla quotata di migliore tutti i suoi parametri di performance. Due dati su tutti: rispetto a un mese fa il prezzo delle azioni Unicredit è più alto del 7,65 per cento mentre dal confronto su base annua si evince un balzo in avanti del 68 per cento.

Perchè comprare azioni Unicredit?

Quali sono i motivi per cui le azioni Unicredit sono da inserire nel proprio portafoglio di investimento? Secondo gli analisti di Equita a fare da driver oggi sono le recenti indicazioni che il management della banca ha fornito su commissioni e costo del rischio. Secondo la sim milanese, le previsioni suyllo sviluppo di entrambi i parametri sono molto buone. Inoltre anche il net interest income di Piazza Gae Aulenti dovrebbe confermare il miglioramento che già si era percepito nel secondo trimestre.

Il management di Unicredit si è detto fiducioso sulla possibilità che il net interest sottostante del 2021 possa essere superiore ai 3 miliardi di euro.

Alla luce di tale indicazione, gli analisti stimano per il terzo trimestre un net interest income in ribasso su base annua, ma in miglioramento su base trimestrale (2,2 miliardi di euro il trget indicato dalla sim). Per quello che riguarda invece il trend delle commissioni e dei costi operativi, Equita vede un dato in linea con l'andamento attuale.

Alla luce dei trend attesi per il terzo trimestre e in considerazione delle indicazioni fornite dalla stessa Piazza Gae Aulenti, gli analisti di Equita hanno rivisto al rialzo le stime 2021 portandole a 3,3 miliardi di euro (+7 per cento rispetto alla precedente indicazione). La sim ha invece confermato la stima di ricavi totali a quota 17,6 miliardi. Parallelamente Equita ha ridotto la previsione sul costo del rischio scendendo da 53 a 48 punti base.

Comprare azioni Unicredit: quale è il target dei prezzi?

Fin dove possono arrivare le azioni Unicredit? Se per Equita il prezzo obiettivo è 13,2 euro, per gli analisti di UBS, l'asticella può essere posizionata molto più in là. Il target price fissato dagli esperti elvetici, infatti, è pari a 13,6 euro. Si tratta di un obiettivo che include un potenziale di upside del 16 per cento rispetto a quelli che sono i prezzi attuali. Il target price assegnato da UBS a Unicredit è quindi molto goloso e non potrebbe essere diversamente visto che per gli analisti Unicredit è un titolo da comprare (rating buy).

Ma da dove nasce tutto questo ottimismo? Secondo UBS, Piazza Gae Aulenti è oggi una delle banche europee meglio posizionate in uno scenario caratterizzato dall'attese per le imminenti evoluzioni della politica monetaria della BCE. E' infatti opinione comune tra gli addetti ai lavori che presto la Banca Centrale Europea seguirà la FED lanciando un suo tapering e aprendo la porta all'aumento del costo del denaro.