Acconto dividendo Tenaris 2022 confermato! Comprare azioni dopo trimestrale?

Tenaris sotto ai riflettori dopo la pubblicazione dei conti dei primi 9 mesi 2021. Riconosciuto un acconto sul dividendo 2022 (esercizio 2021) pari a 0,13 dollari per azione

Buone notizie per i possessori di azioni Tenaris ma anche per i traders che sono soliti investire sul titolo del settore petrolifero. Il consiglio di amministrazione della compagnia, nell'ambito dell'approvazione dei conti dei primi nove mesi 2021, ha deliberato l'assegnazione di un acconto sul dividendo Tenaris 2022 (la cedola fa riferimento all'esercizio 2021) stabilendo ammontare e data di stacco.

La cedola sarà pari a 0,13 dollari per azione mentre lo stacco si terrà tra poche settimane ossia il 22 novembre prossimo (con data di pagamento il successivo 24 novembre 2021).

La concessione di un acconto sul dividendo 2022 è un primo motivo per prendere in considerazione la possibilità di investire sul titolo petrolifero fin dall'apertura delle contrattazioni.

Trimestrale Tenaris: conti primi 9 mesi 2021

Come abbiamo detto in precedenza, le decisioni in materia di acconto sul dividendo 2022 sono state adottate nell'ambito dell'approvazione dei conti dei primi 9 mesi della società. Come è andata la trimestrale di Tenaris?

La società petrolifera ha chiuso il periodo compreso tra gennaio e settembre con ricavi pari a 4,46 miliardi di dollari, in rialzo dell'11 per cento rispetto ai 4,02 miliardi di dollari messi a segno nei primi tre trimestri del 2020. Forte balzo in avanti anche per il risultato operativo che è salito da un passivo di 670,46 milioni a un valore positivo di 434,19 milioni di dollari. Scedendo nel conto economico si arriva alla voce realtiva all'utile netto che, nei primi nove mesi del 2021, si è attestato a quota 730,16 milioni di dollari, un valore che si raffronta con il secco rosso di 740,98 milioni di dollari che fu contabilizzato nei primi 9 mesi dell'esercizio precedente.

Nel solo terzo trimestre 2021, i ricavi di Tenaris sono saliti di ben il 73 per cento, passando da 1,01 miliardi a 1,75 miliardi di dollari. Rispetto al secondo trimestre del 2021 i ricavi hanno invece messo a segno uan crescita del 15 per cento. La società ha precisato che il rally è da imputare alle ripresa delle attività in Nord e Sud America.

Sul fronte patrimoniale alla fine di settembre 2021 la posizione finanziaria netta di Tenaris risultava essere positiva per 830 milioni di dollari, un valore che si raffronta con gli 1,1 miliardi di inizio anno.

Tenaris outlook 2021

Alcune indicazioni anche sull'esercizio in corso. Il management della società prevede che il dato sull'Ebitda margin possa confermarsi su quelli che sono gli attuali livelli, questo perchè l'incremento dei prezzi dovrebbe compensare l'aumento dei dei costi per le materie prime e per l'energia. Sempre stando all'outlook societario, l'anno dovrebbe evidenziare una crescita vendite con focus sempre nell'area del Nord America.