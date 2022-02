Trimestrale Eni: come fare trading online. Previsioni. Target price azioni a 16 euro

© Shutterstock

Gli investitori iniziano a speculare sui conti del quarto trimestre 2021 di Eni mentre Berenberg conferma l'indicazione di acquisto

Borsa Italiana è nel pieno della stagione delle trimestrali. Tra i conti in assoluto più attesi ci sono quelli del colosso petrolifero Eni. Il calendario bilanci 2021 e dividendi 2022, prevede che il consiglio di amministrazione del Cane a Sei Zampe si riunisca giorno 17 per approvare i risultati.

All'ordine del giorno del CdA, oltre al via libera ai conti preliminari dell'esercizio 2021 e ai risultati del quarto trimestre dell'anno scorso, ci saranno anche le delibere sull'ammontare del dividendo Eni 2022, relativo all'esercizio 2021.

Insomma tra cedole, preliminari di esercizio e trimestrale, gli spunti per fare trading online sulle azioni Eni nei prossimi giorni non mancheranno.

Come noto a chi opera sui mercati azionari, l'evento trimestrale è il classico market mover che può essere sfruttato sia prima e sia dopo. Prima sfruttando le previsioni sui conti trimestrali e dopo nell'ambito della valutazione sui conti ufficiali. Il principio che si applica in questi casi è sempre lo stesso: a conti migliori delle stime corrispondono (solitamente) apprezzamenti di valore mentre risultati peggiori delle stime possono causare un arretramento dei prezzi a causa delle delusione del mercato.

Trimestrale Eni previsioni conti quarto trimestre 2021

Le previsioni sulla trimestrale Eni sono state pubblicate sul sito istituzionale del Cane a Sei Zampe. Le stime prevedono per gli ultimi tre mesi dell'esercizio 2021 un utile operativo adjusted pari a 3,66 miliardi di euro e un utile netto adjusted pari a 1,94 miliardi di euro. Per poter fare un confronto sull'andamento dei due parametri occorre considerare che il quarto trimestre 2020 di Eni si era chiuso con un risultato operativo adjusted positivo per 488 milioni di euro e un utile netto adjusted pari a 66 milioni di euro.

Se le stime dovessero essere confermate entrambi i parametri sarebbero migliori delle attese degli analisti. Nulla di cui stupirsi alla luce del forte balzo in avanti che la quotazione petrolio ha messo a segno nel corso degli ultimi mesi.

Sempre restando in tema di previsioni trimestrali Eni, stando alle stime della quotata, la produzione alla fine del quarto trimestre 2021 dovrebbe essere pari a 1,75 milioni di barili equivalenti al giorno, valore che si raffronta con gli 1,71 milioni del quarto trimestre 2020 e gli 1,69 milioni del terzo trimestre del 2021.

Azioni Eni da comprare per Berenberg

Eni in questo periodo è alle prese con la crisi di Saipem (il Cane a Sei Zampe assieme alla cassa Depositi e Prestiti Industria è tra i principali azionisti del titolo Engineering), tuttavia le stime degli analisti sono positive. Proprio ad inizio mese gli esperti di Berenberg hanno confermato il rating buy (comprare) sulle azioni Eni.

Gli analisti hanno anche rivisto al rialzo il target price su Eni che ora è fissato a 16 euro. Considerando che, come si può vedere dal grafico in alto, Eni scambia a 13,4 euro, il potenziale di upside della quotata è molto interessante.

La pubblicazione della trimestrale e dei conti preliminari 2021 può essere un assist decisivo per l'andamento dei prezzi.