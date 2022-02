Dividendo Unipol 2022 a 0,3 euro, utile 2021 in calo. Come investire oggi?

© Shutterstock

Ecco le decisioni del CdA di Unipol su dividendo 2022 e conti preliminari 2021. La reazione del titolo in borsa

Chi è in cerca di azioni su cui investire nella seduta odierna di Piazza Affari dovrebbe tenere in seria considerazione il titolo Unipol. La quotata bolognese ha pubblicato nel pre-market i conti preliminari dell'esercizio 2021 fornendo anche delle indicazioni sull'ammontare del dividendo Unipol 2022, relativo all'esercizio 2021.

✅ Conosci il social trading di eToro? Con la funzione CopyTrader™ puoi investire copiando in automatico le strategie dei migliori trader del mondo! — Oggi puoi avere un conto Demo GRATUITO con 100.000€ di credito virtuale >>

Come è noto a chiunque operi in borsa, bilanci e cedole rappresentano uno dei più grandi driver capaci di condizionare l'andamento del titolo interessato.

Solitamente si verifica una situazione di questo tipo a seguito della pubblicazione dei conti: se i risultati sono stati migliori delle attese, allora le azioni tendono subire un apprezzamento. Viceversa nel caso in cui i conti siano stati peggiori delle stime, allora è più logico attendersi una prevalenza delle vendite.

Premesso questo, come è andato il 2021 di Unipol? Iniziamo a trattare l'argomento partendo da quello che, secondo la nostra esperienza, è il primo parametro che viene considerato dagli investitori per decidere come posizionarsi sul titolo ossia l'ammontare della cedola.

Dividendo Unipol 2022: ammontare

Il consiglio di amministrazione della quotata bolognese ha deciso di riconoscere un dividendo Unipol 2022, relativo all'esercizio 2021, pari a 0,3 euro per azione. Per adesso non è stata ancora fissata la data precisa di stacco della cedola. E' stato solo reso noto che tale operazione avverrà nel mese di maggio. L'ammontare del dividendo Unipol, comunque, evidenzia una crescita del 7,1 per cento rispetto all’esercizio precedente.

Lato strategico le decisioni sul dividendo Unipol 2022 sono il primo catalizzatore che può essere sfruttato per investire sul titolo oggi. Ricordiamo che scegliendo un broker autorizzato come ad esempio eToro è possibile avere subito la demo gratuita da 100 mila euro per imparare a vendere e comprare azioni senza correre il rischio di perdere soldi veri. Per attivare l'account dimostrativo eToro è sufficiente seguire il link in basso.

Impara a fare trading sulle azioni con la demo eToro>>>clicca qui per averla, è gratis

Unipol conti 2021

E veniamo adesso ai conti 2021 della società. Il consiglio di amministrazione ha reso noto che Unipol ha chiuso l'esercizio 2021 (dati preliminari) con un utile netto pari a 626,6 milioni di euro, in calo rispetto ai 707,4 milioni che erano stati contabilizzati l’anno precedente. Tale periodo fu influenzato dalla riduzione della sinistralità a causa del lockdown applicato dall'Italia nei mesi di marzo e aprile 2020. Unipol ha anche evidenziato che sul risultato netto del 2021 ha impattato positivamente per 144 milioni di euro il consolidamento pro quota del risultato di BPER Banca.

Scedendo nel conto economico, a fine 2021 l’indice di solvibilità (un parametro che misura la solidità patrimoniale delle compagnie assicurative) evidenziava un rapporto tra fondi propri e capitale richiesto pari al 216 per cento. Tale livello, hanno osservato da Unipol, è in linea con il dato di inizio anno e in crescita rispetto al 208 per cento che era stato registrato al 30 settembre 2021.

Ancora, il portafoglio titoli della compagnia a fine 2021 ha messo in evidenza un rendimento lordo pari al 3,1 per cento degli asset investiti nonostante la presenza di tassi di interesse di mercato che sono sempre rimasti su valori contenuti.

Sempre il management di Unipol ha anche segnalato che nel triennio 2019-2021 sono stati raggiunti e superati gli obiettivi sulla solidità patrimoniale e sulla remunerazione per gli azionisti che erano stati in precedenza fissati nel piano strategico della quotata.

Lo sapevi che oggi è possibile investire in azioni Unipol senza pagare commissioni? E' questa la proposta del broker eToro che riguarda tutto il trading sull'azionario.

Clicca qui per aprire un conto demo eToro e fare trading sulle azioni senza commissioni

Alla luce dei conti 2021 e delle decisioni sull'ammontare del dividendo 2022, quale è la reazione in borsa del titolo Unipol? La quotata bolognese sta registrando, dopo oltre mezzora dall'apertura degli scambi, un rialzo dell'1,16 per cento. Grazie alla progressione in atto, la performance di Unipol su base mensile è ulteriormente migliorata e il titolo adesso evidenzia una progressione del 4,35 per cento. Forte rialzo anche su base annua con un secco +16 per cento.