Dividendo Tenaris 2022 a 0,41 dollari (acconto+saldo), quale reazione su conti 2021?

Tenaris ha presentato i conti dell'esercizio 2021: su ricavi e redditività. Stabilito l'ammontare del saldo dividendo 2022. Ecco tutte le decisioni

Tra le quotate da tenere d'occhio nella seduta di borsa di oggi c'è Tenaris. Il titolo del settore oil ha pubblicato i conti dell'esercizio 2021 comunicando al contempo l'ammontare del dividendo 2022 (costituito da un acconto già staccato e dal saldo). Chi è solito investire in borsa sa perfettamente che quando di mezzo ci sono bilanci e decisioni sulla remunerazione degli azionisti, i prezzi della quotata interessata potrebbero registrare variazioni consistenti.

Fatta questa premessa vediamo come è andato l'esercizio 2021 di Tenaris. Iniziamo, come nostra consuetudine, dal dividendo.

Dividendo Tenaris 2022: acconto e saldo

Buone notizie per i possessori di azioni Tenaris. Il consiglio di amministrazione della quotata ha deciso di proporre all'assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo Tenaris 2022, relativo all'esercizio 2021, pari a 0,41 euro totali.

Considerando che a novembre 2021, Tenaris aveva già staccato un acconto sul dividendo pari a 0,13 dollari, il saldo dividendo Tenaris 2022 sarà pari a 0,28 dollari. Fissata anche la data di stacco del saldo che sarà giorno 23 maggio. La data di pagamento dei dividendi Tenaris sarà invece il 25 maggio 2022. Considerando l'attuale numero di azioni Tenaris in circolazione, i dividendi saranno complessivamente pari a 484 milioni di dollari.

Tenaris conti 2021: come è andato l'esercizio?

Dalle decisioni sul dividendo ai conti 2021 di Tenaris. Come è andato l'esercizio della quotata? La società oil ha reso noto di aver mandato in archivio lo scorso anno con ricavi pari a 6,52 miliardi di dollari, in aumento del 27 per cento rispetto ai 5,15 miliardi che erano stati messi a segno nel 2021. Il rialzo delle vendite ha tratto beneficio dal boom dei ricavi nelle Americhe grazie anche al rialzo delle attività di perforazione di petrolio e gas.

Scedendo nel conto economico, la marginalità ha messo a segno una progressione dal 12,4 per cento al 20,8 per cento mentre il risultato operativo è passato da un rosso di 663,07 milioni a un valore positivo di 707,51 milioni di dollari. Di conseguenza, l'utile netto è stato pari a 1,1 miliardi dollari, risultato che si confronta con il rosso di 634,42 milioni di dollari che era stato messo a segno nell'esercizio precedente.

Per quello che riguarda il patrimonio, a fine 2021 la posizione finanziaria netta di Tenaris era positiva per 700 milioni di dollari, valore che si raffronta con i 1,1 miliardi di inizio anno.

Azioni Tenaris: reazione dopo conti 2021?

Come hanno reagito le azioni Tenaris alla pubblicazione dei conti 2021 della quotata? Come si può vedere dal grafico in alto, il titolo del settore oil è praticamente fermo a 11,84 euro. Rispetto ad un mese fa, i prezzi sono superiori del 15 per cento. Molto forte anche la performance su base annua che evidenzia un rialzo del 57 per cento.