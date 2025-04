Azioni Stellantis e Banco BPM a picco - BorsaInside.com

Tutto come da attese sulla borsa di Milano. Con il tracollo di ieri della borsa di Wall Street e lo stacco di ben sette dividendi del paniere di riferimento di Piazza Affari, non vi era alcun dubbio su quello che potesse essere l’andamento del Ftse Mib fin dal primo minuto di scambi. E infatti il paniere di riferimento di Piazza Affari è stato subito travolto da vendite più o meno diffuse. Molta debolezza tra i bancari con Banco BPM che fa peggio di tutti registrando un rosso del 2,8 per cento appena sopra ai 9 euro. Vendite ancora più forti sono in atto su Stellantis in calo del 3 per cento a 7,4 euro e Prysmian che, a circa un’ora dall’avvio degli scambi, è la maglia nera del Ftse Mib con un rosso del 3,5 per cento a 42,5 euro. A differenza del forte sell-off registrato ad inizio aprile, la buona notizia è che comunque sono presenti dei titoli su cui si stanno riversando gli investitori e che quindi fanno da contrappeso ai rossi evitando che il Ftse Mib venga travolto dalle vendite. Per la cronaca queste quotate che si stanno muovendo in controtendenza sono le solite utility Italgas e Hera con l’aggiunto di Unipol che risente di catalizzatori domestici.

Insomma, senza tirarla tanto per le lunghe, su Borsa Italiana è in atto una riedizione di un film già visto nelle settimane passate: crollo delle quotate più esposte alla rogna dei dazi e tendenza degli investitori a rifugiarsi sui titoli più difensivi a partire da comparto utility.

Sulle azioni del Ftse Mib pesano gli stacchi dei dividendi

Stacchi di dividendi protagonisti a Piazza Affari. Tra le quotate del Ftse Mib ci sono tutta una serie di titoli alle prese con la remunerazione degli azionisti. In alcuni casi i rendimenti offerti (dividend yield) sono anche molto consistenti grazie proprio al crollo che queste quotate hanno registrato nell’ultimo mese. E’ questo ad esempio il caso delle azioni Stellantis che staccano una cedola pari a 0,68 euro che, alla luce delle attuali quotazioni del titolo, garantisce un rendimento dell’8,2 per cento alla luce dei prezzi del 17 aprile scorso. Le azioni Stellantis solo nell’ultimo mese sono crollate del 34 per cento mentre anno su anno la prestazione è negativa per il 67 per cento.

Molto consistente anche il dividend yield di Banca Mediolanum: sempre sulla base del prezzo di chiusura del 17 aprile 2025 pari a 13,26 euro, il saldo del dividendo di Banca Mediolanum garantisce un rendimento lordo pari al 4,75 per cento mentre l’intera cedola (quindi considerando pure l’acconto) presenta un rendimento del 7,44 per cento.

Alle prese con lo stacco del saldo sul dividendo c’è anche Unicredit (1,4764 euro per azione su un dividendo totale pari a 2,4025 euro per azione). Il solo saldo rende il 2,96 per cento mentre tutto il dividendo rende il 4,82 per cento.

A prescindere dal dividendo, Unicredit sembra anche risentire dei limiti imposti dal Consiglio dei ministri all’offerta pubblica di scambio (OPS) sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM. Piazza Gae Aulenti ha criticato la decisione del governo di utilizzare il golden power per l’operazione e ha chiesto al governo di riconsiderare la sua decisione. Tra l’altro, come abbiamo evidenziato in precedenza, proprio Banco BPM è il peggior bancario della seduta. Piazza Meda ha incrementato all’8,996 per cento la partecipazione nel capitale di Banca MPS contro la quota del 5,003 per cento precedentemente detenuta. Lo si è appreso dalle comunicazioni diffuse dalla Consob il 17 aprile 2025. L’operazione di accreditamento porta come data l’11 aprile.

Tanti movimenti sulle quotate del settore bancario potrebbero risultare interessanti ai trader con approccio più speculativo. Per loro lo strumento ideale sono i CFD che consentono di speculare al ribasso o al rialzo senza possesso del sottostante.

