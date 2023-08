Azioni Banco BPM in balia delle vendite. Analisi sui conti semestrali

Pioggia di vendite sulle azioni Banco BPM nella prima parte della seduta di borsa. Il titolo del settore bancario, fin dal primo momento di contrattazioni, è stato bersagliato dai sell. A metà mattinata, come si può vedere anche dal grafico in basso, le quotazioni del Banco BPM segnano un ribasso del 4,6 per cento a quota 4,22 per cento.

E’ molto significativo il fatto che, proprio il forte ribasso in atto oggi, abbia portato all’annullamento della prestazione positiva che pure era emersa nell’ultimo mese. Il prezzo delle azioni Banco BPM adesso è addirittura più basso dello 0,6 per cento rispetto a quello di un mese fa. Resta invece molto verde il balzo su base annua. Le quotazioni di Banco BPM rispetto ad un anno fa sono più alte del 64 per cento.

Impossibile non mettere in correlazione la brutta caduta di oggi del Banco BPM con la pubblicazione dei conti semestrali. Proprio di questi andremo a concentrare la nostra attenzione nel prossimo paragrafo.

Semestrale Banco BPM: ecco come è andata

Banco BPM ha mandato in archivio il primo semestre 2023 con un utile netto pari a 624,43 milioni di euro, in aumento del 77,9 per cento rispetto ai 351 milioni che erano stati contabilizzati nei primi sei mesi dell’esercizio precedente. Considerando che le rettifiche nette su finanziamenti verso clientela sono state pari a 258,72 milioni di euro, il risultato della gestione operativa della banca ha segnato un aumento del 28,2 per cento a quota 1,3 miliardi di euro.

Scendendo nel conto economico, il margine di interesse ha segnato una progressione a 1,55 miliardi di euro con un aumento del 49,4 per cento rispetto al dato del primo semestre 2022 che fu pari a 1,04 miliardi. Il rally del margine di interesse è stato sostenuto dall’incremento dello spread commerciale che, a sua volta, è un effetto del rialzo dei tassi BCE. Scendendo nel conto economico il rapporto tra cost/income si è attestato al 49,5 per cento in calo rispetto al 55,3 per cento del primo semestre 2023.

Per quello che riguarda il patrimonio, a fine giugno 2023 le esposizioni nette deteriorate (sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e sconfinate) ammontavano a 2,1 miliardi di euro mentre l’indice di copertura dell’intero aggregato dei crediti deteriorati era pari al 50,6 per cento, lo stesso livello di inizio anno. Sempre a fine giugno, il Common Equity Tier 1 stated della banca era salito al 14,2 per cento, valore che si raffronta con il 12,8 per cento di inizio anno.

Banco BPM previsioni esercizio 2023 (intero)

Dal management del Banco BPM sono arrivate anche indicazioni sul possibile andamento dell’esercizio 2023. La quotata si attende un netto miglioramento dell’utile netto rispetto allo scorso anno tanto che l’ utile per azione EPS dovrebbe attestarsi a quota 0,8 euro.

I vertici della banca hanno anche reso noto che il Piano Strategico in vigore sarà al centro di una revisione nel corso del quarto trimestre 2023. Durante questa operazione Banco BPM procederà anche all’aggiornamento dei target di remunerazione degli azionisti in modo tale che essi possano riflettere i risultati raggiunti in termini di redditività e di creazione organica di capitale.

