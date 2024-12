Banco BPM da comprare secondo gli analisti di UBS - BorsaInside

Tra le quotate protagoniste nella prima seduta della nuova settimane c’è Banco BPM. Il titolo del colosso bancario, dopo i primi minuti di scambi, è attestato a 7,68 euro con una progressione del 2,2 per cento rispetto alla sessione di venerdì scorso. A spingere in avanti i prezzi delle azioni sono le novità nella composizione dell’azionariato che, a loro volta, potrebbero spingere Unicredit a migliorare il prezzo riconosciuto nell’ambito dell’Offerta Pubblica di Scambio sulla quotata di Piazza Meda.

Ma cosa è accaduto di così importante e soprattutto cosa c’è da attendersi ora sull’andamento del titolo? In pratica Credit Agricole, attraverso una serie di operazioni, è ora accreditata al 15,1 per cento del capitale del Banco BPM. La mossa dei francesi, già azionisti di riferimento di Piazza Meda, è il segnale che non intendono stare fermi dinanzi all’operazione annunciata da Unicredit (e per la verità già stoppata dal consiglio di amministrazione di Banco BPM). Gli investitori che oggi comprano azioni di Piazza Meda stanno speculando sul fatto che Piazza Gae Aulenti, dopo la mossa di Credit Agricole, dovrà per forza alzare la sua offerta se vuole avere qualche change di successo per la sua operazione.

Insomma tra mosse e possibili contro-mosse gli spunti non mancano e questa non può che essere una buona notizia per gli investitori che hanno in portafoglio azioni Banco BPM o che sul titolo intendono fare trading con i CFD.

Piattaforme consigliate per fare trading sulle azioni

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100 AUD 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito IQ Option 50€ Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica Dukascopy 100$ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Fin dove possono salire le azioni Banco BPM

Banco BPM sotto ai riflettori degli analisti in due distinti report. Proprio lo scorso venerdì sono stati gli esperti di JP Morgan ad intervenire sulla quotata confermando il rating al livello neutrale e alzato il target price a 8 euro. Il prezzo obiettivo è più alto rispetto a quello precedente e tra l’altro implica un buon potenziale di upside nel raffronto con le quotazioni attuali. La raccomandazione neutral, invece, sembra suggerire una certa prudenza agli azionisti.

Questa view non è condivisa dagli analisti di UBS che, appena pochi giorni prima dei loro colleghi americani, hanno alzato il rating a buy e il target price a 7,9 euro. Per gli esperti svizzeri, le azioni Banco BPM sono da comprare per sfruttare proprio la visibilità data dal dossier OPS e dai possibili effetti collaterali. Ora tra queste conseguenze c’è da inserire proprio la recente mossa dei francesi del Credit Agricole.

Credit Agricole è salita al 15,1% di Banco BPM

Credit Agricole è da tempo il primo azionista nel capitale del Banco BPM con una quotata del 9,9 per cento e non vi erano dubbi sul fatto che non sarebbe rimasta ferma dopo la mossa di Unicredit. In quest’ottica i francesi hanno annunciato di aver siglato contratti derivati relativi al 5,2 per cento del capitale sociale dello stesso Banco BPM salendo così al 15,1 per cento del capitale di Piazza Meda.

Contestualmente la banca francese si è detta pronta a presentare istanza presso l’autorità di vigilanza per avere il via libera ad aumentare la propria partecipazione in azioni sino al 19,99 per cento del capitale di Banco BPM. Lo stesso gruppo francese ha però aggiunto che, arrotondando la sua quota, non è comunque intenzionata a lanciare un’offerta pubblica di acquisto (OPA) su Banco BPM. In pratica dopo la salita al 15,1 per cento e quella successiva al 19,99 per cento, Credit Agricole si fermerà.

I trader speculano sulle prossime mosse di Unicredit

Lato operativo la mossa di Credit Agricole è molto stimolante. I traders, infatti, stanno scommettendo sul fatto che Unicredit sia ora con le spalle al muro e non potrà far altro che rilanciare la sua offerta. Il punto è di quanto. Sul tema già da giorni circolano varie indiscrezioni. Senza perderci in ipotesi e tenendo conto di quelli che soni i prezzi attuali di Piazza Meda, è chiaro che Orcel dovrà prendere in considerazione un prezzo implicito tra i 7,9 euro e gli 8 euro. Praticamente il valore dei due recenti target price assegnati al titolo di Piazza Meda.

Come posizionarsi sulle azioni Banco BPM

Vediamo ora cosa dice l’analisi tecnica sulle azioni Banco BPM. Avendo superato i 7,5 euro, il titolo di Piazza Meda viaggia verso gli 8 euro e quindi, in caso di prosecuzione del trend al rialzo, anche verso gli 8,15 euro ossia i massimi degli ultimi 8 anni. Banco BPM nel corso dell’ultimo mese ha già guadagnato il 14 per cento mentre il rialzo in un anno è del 53 per cento. Solo nel 2024 i prezzi sono saliti del 57 per cento. Stiamo quindi parlando di un titolo fortemente impostato al rialzo.

In questo contesto un cambio di rotta sarebbe possibile solo se il titolo dovesse perdere di appeal (quindi con il venir meno del dossier OPS) e se, dal punto di vista tecnico, i prezzi dovessero cadere fino a 6,5 euro, area dove transita la media mobile a 50 giorni. In pratica, nell’ipotesi ribassista, le azioni Banco BPM dovrebbero perdere oltre 1 euro rispetto alle attuali quotazioni. Uno scenario poco probabile. Poi, mai dire mai in finanza…

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.