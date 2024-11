Offerta pubblica di scambio sulle azioni Banco BPM con rapporto di concambio è fissato a 0,175 azioni - BorsaInside

Terremoto nel settore bancario italiano. Unicredit, dopo mesi di indiscrezioni ha rotto gli indugi e ha annunciato il lancio di un’OPA su Banco BPM finalizzata al controllo della banca guidata da Castagna. L’operazione, subordinata all’ottenimento delle autorizzazioni previste in questi casi, dovrebbe essere completata entro giugno 2025 quindi, calendario alla mano, nell’arco di un semestre. Con il lancio dell’OPA Unicredit sul Banco BPM riprende alla grande il risiko del settore bancario italiano.

Di conseguenza per tutta la seduta di borsa di oggi sono da attendersi grandi oscillazioni di prezzo non solo sulle dirette interessate, quindi le azioni Unicredit e le azioni Banco BPM, ma più in generale su tutte le quotate del settore bancario italiano. Questa è una buona notizia per gli investitori interessati a fare trading sulle azioni delle banche non solo in modo diretto, ossia comprando azioni vere, ma anche con strumenti derivati come i CFD.

Ecco perchè diano subito un elenco di broker CFD che permettono di fare trading sulle azioni di tutte le più importanti banche italiane.

Piattaforme consigliate per fare trading sulle azioni delle banche

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

OPA Unicredit sulle azioni Banco BPM: dettagli e prezzi di cancambio

L’OPA annunciata da Unicredit sulle azioni Banco BPM si configura come un’offerta pubblica di scambio volontaria. Il rapporto di concambio è stato fissato a 0,175 azioni di nuova emissione di Unicredit per ogni azione esistente di Banco BPM. Il prezzo implico dell’offerta è quindi pari a 6,657 euro per azione mentre il controvalore complessivo ammonta a 10,1 miliardi di euro. Tenendo conto dei valori alla chiusura di borsa del 22 novembre scorso, il prezzo offerto implica un premio di circa lo 0,5 per cento in più ossia un premio pari a circa il 15 per cento rispetto al prezzo undisturbed del 6 novembre 2024 ossia prima dell’annuncio in merito all’offerta di acquisto di Anima Holding.

Il dato sul prezzo e di conseguenza quello sullo sconto saranno i due principali parametri che gli azionisti Banco BPM dovranno vagliare per saggiare la convenienza dell’OPA ma saranno anche le informazioni basilari anche per i trader che sono semplicemente interessati a speculare sui titoli coinvolti per poi investire anche con i CFD.

Effetti dell’OPA di Unicredit sul Banco BPM

Vediamo adesso quali potrebbero essere le conseguenze finanziarie dell’OPA. Nell’ambito dell’operazione Unicredit punta ad ottenere un accrescimento dell’utile per azione per una percentuale compresa tra il 5 e il 10 per cento entro due anni dalla conclusione dell’offerta di scambio. Inoltre l’offerta potrebbe determinare un ritorno sull’investimento aggiustato per il rischio pari ad oltre il 15 per cento.

A seguito dell’OPAS non ci saranno aggiustamenti sulla politica di distribuzione dei dividendi Unicredit già in essere. Quindi il dividendo a valere sull’esercizio 2024 resterà quello comunicato. Viceversa la parte rimanente del programma di buyback 2024 sarà sarà avviata solo ad offerta conclusa.

Sempre in materia di dividendi, Piazza Gae Aulenti, punta a mantenere le aspettative in essere sul dividendo per azione nel 2025 e 2026, impegnando a restituire o ad utilizzare la parte di capitale in eccesso questo perchè, stando alle proiezioni del management l’acquisizione di Banco BPM, non andrà ad influire su una distribuzione media annua totale relativa al 2025 e 2026 che ad oggi è prevista più alta di quella del 2024.

Anche il rapporto tra crediti deteriorati netti e totale crediti netti di Piazza Gae Aulenti dovrebbe restare attorno all’1,5 per cento mentre la redditività del gruppo combinato Unicredit-Banco BPM dovrebbe trarre beneficio da sinergie pari a 900 milioni di euro all’anno a regime al lordo delle imposte.

In relazione all’OPA, Unicredit prevede poi oneri di integrazione pari a circa 2 miliardi di euro al lordo delle imposte da sostenere nel corso del primo anno.

I termini dell’OPA di Unicredit sul Banco BPM

La banca guidata da Mustier ha affermano che l’offerta pubblica di scambio è subordinata al raggiungimento di una partecipazione nel capitale di Banco BPM pari ad almeno il 66,67 per cento. Piazza Gae Aulenti, però potrebbe rinunciare a questo target se, a esito dell’offerta di scambio, la partecipazione dovesse essere pari ad almeno il 50 per cento del capitale più una azione. Questa seconda soglia non può essere derogata, pena la non riuscita dell’operazione.

In caso di completamento dell’operazione, Unicredit accelererebbe nella sua strategia volta alla creazione di una crescita di qualità, sostenibile e di lungo termine. Allo stesso tempo, però, Unicredit si rafforzerebbe tantissimo sul mercato bancario italiano.

Cosa succederà adesso?

Inutile dire che ora la palla passa al mercato che a partire dalle ore 9 (apertura di scambi) emetterà il suo verdetto. Come si può vedere dai grafici in alto le azioni Unicredit nell’ultimo mese si sono deprezzate del 5 per cento ma da inizio anno resta un verde di oltre il 50 per cento. Banco BPM, invece, nell’ultimo mese ha guadagnato il 9 per cento grazie soprattutto all’operazione finalizzata all’acquisizione di Anima Holding mentre da inizio anno presenta un verde del 36 per cento.

L’annuncio relativo al lancio dell’OPAS di Unicredit non farà altro che dare ulteriore visibilità sia al titolo di Piazza Gae Aulenti che alle azioni Banco BPM.

Piattaforme consigliate per fare trading sulle azioni

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100 AUD 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito IQ Option 50€ Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica Dukascopy 100$ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live Fineco ZERO N.1 in Italia Scopri di più

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.