Anche questa settimana l’Offerta Pubblica di Scambio lanciata da Unicredit su Banco BPM sarà uno dei tempi forti di Piazza Affari. Non sono attese novità di rilievo dopo che dal consiglio di amministrazione del Banco BPM è arrivata una totale chiusura alla proposta di Unicredit contestata sia nei termini che per il prezzo messo sul piano. Come hanno commentato molti analisti è difficile ipotizzare che possano esserci dei passi in avanti se Piazza Gae Aulenti non dovesse diventare più persuasiva. E in borsa, quando sono in atto operazioni come quella di Unicredit, essere più persuasivi significa il più delle volte offrire di più.

La domanda che ci andiamo a porre in questo articolo è secca: quale potrebbe essere il giusto premio sulle azioni Banco BPM che viene chiesto ad Unicredit? Come abbiamo avuto modo di evidenziare in un altro articolo, la risposta del mercato all’iniziale (e per ora unica) proposta di Unicredit è stata così chiara da trasformare il premio iniziale implicito nel prezzo e quindi nel concambio proposto da Piazza Gae Aulenti in uno sconto! Quell’offerta, in pratica, già non c’è più. E allora o ce ne sarà un’altra migliore oppure il dossier resterà bloccato al muro di scudi del CdA di Banco BPM.

Inutile che un eventuale miglioramento della proposta con un più alto premio sulle azioni Banco BP rispetto a quello teorizzato all’inizio sarà un grande catalizzatore per gli investitori interessati a speculare sulle azioni delle due quotate del settore bancario. Questi ultimi possono ora operare anche con i CFD senza la necessità del possesso fisico del sottostante.

Quale è il giusto premio sulle azioni Banco BPM che Unicredit dovrebbe conoscere

Le reazioni del mercato e i meccanismi di borsa ci consentono di farci un’idea di quello che potrebbe essere il giusto premio sulle azioni Banco BPM implicito nell’Offerta Pubblica di Scambio di Unicredit. Nessuno lo ha detto chiaramente, ad eccezione di alcuni analisti che sul tema hanno già pubblicato dei report, tuttavia, tramite indici ed ipotesi, si può risalire alla volontà del mercato.

E allora, tenendo conto di quelli che sono gli attuali prezzi dei due titoli, Unicredit dovrebbe alzare la sua offerta di almeno il 10 per cento rispetto al prezzo implicito comunicato al mercato nel momento in cui l’OPS è stata ufficializzata.

Questo 10 per cento è una sorta di minimo sotto al quale sarebbe impossibile ogni avvio di trattativa tra le due parti. Ma come si arriva a questa ipotesi? Diamo un occhio alla prestazione delle due quotate nell’ultima di scambi valida ossia quella di venerdì. L’Ottava si è infatti chiusa con le azioni Banco BPM a 7,2 euro in rialzo dello 0,8 per cento rispetto alla sessione precedente. Ciò che conta, però, non è tanto questo quanto il fatto che questo valore sia più alto di ben il 13 per cento rispetto al prezzo implicito che deriva dal concambio di 0,175 azioni Unicredit offerte da Piazza Gae Aulenti per ogni azione Banco BPM.

La scommessa è capire in che misura Unicredit sarebbe disposta a venire incontro a questa “pressione” da parte del mercato. E anche su questo fronte c’è da dire che l’andamento del titolo Banco BPM è quanto meno illuminante sulla posizione degli azionisti. Come si può vedere infatti dal grafico in alto, il titolo di Piazza Meda dopo la fiammata di lunedì, giorno in cui Unicredit aveva rivelato il suo piano, si era tranquillizzato per poi riprendere nuovamente il largo verso la fine della settimana. Per gli analisti questo è il segnale inequivocabile che i trader pressano Piazza Gae Aulenti per alzare il premio.

Insomma di spunti potenziali per fare trading online sulle azioni Banco BPM in primo luogo e poi, in scia, su quelle di Unicredit ce ne sono più di uno. Sta ai trader coglierli.

Per la cronaca le azioni Banco BPM ad oggi segnano un rialzo del 12 per cento su base mensile e del 47 per cento da inizio anno mentre Unicredit nell’ultimo mese, a causa proprio del crollo innescato dall’ufficializzazione dell’OPS su Piazza Meda, registra un calo del 14 per cento. La situazione grafica però non preoccupa più di tanto perchè da inizio anno il titolo registra un rialzo del 47 per cento. Nel 2024 Unicredit è stata la miglior quotata di tutto il Ftse Mib.

