Tra le quotate del settore bancario maggiormente in luce nella seduta di oggi c’è Banco BPM. Piazza Meda, tra i titoli più bersagliati dalle vendite nei giorni del grande sell-off, sta segnando una progressione del 7,2 per cento a 8,6 euro contro un Ftse Mib che avanza del 6,1 per cento. Grazie alla forte progressione in avanti, Banco BPM assottiglia il forte rosso emerso nell’ultimo mese riducendolo al 12 per cento e al tempo stesso consolida la progressione dell’ultimo anno che è ora pari al 38 per cento.

A spingere gli acquisti sulla quotata del settore bancario è sia il clima di euforia che caratterizza il mercato azionario a seguito della decisione di Trump di congelare per 90 giorni i dazi introdotti contro tantissimi paesi tra cui quelli europei (restano in vigore solo quelli sulle importazioni dalla Cina) che fattori più domestici come i recenti movimenti registrati nella composizione dell’azionariato.

Fin dove possono salire i prezzi delle azioni Banco BPM?

Possiamo affermare che dopo il ribasso registrato dal titolo nell’ultimo mese, Banco BPM sia ora un’occasione di acquisto? Premesso che la situazione in atto sul mercato è a dir poco complessa con una volatilità che è arrivata alle stelle, la view degli analisti su Piazza Meda non è affatto male. Proprio la scorsa settimana è arrivata una valutazione positiva da parte di Barclays. Gli esperti inglesi hanno confermato il rating overweight alzando addirittura il target price. La raccomandazione overweight sta per sovra-pesare il titolo nel portafoglio di investimento. Il consiglio di Barclays ai trader è quello di incrementare il peso delle azioni Banco BPM nella loro strategia anche perchè con un prezzo obiettivo aumentato a 10,6 euro, lo spazio di crescita rispetto a quelle che sono le attuali quotazioni è salito.

La prospettiva degli analisti è quindi rialzista. La posizione di Barclays non è isolata. Nelle settimane precedenti, infatti, erano stati gli analisti di Intesa Sanpaolo ad intervenire sul titolo con un buy secco. In quella occasione il target price sulle azioni di Piazza Meda era stato aumentato a 10,9 euro decisamente oltre i valori attuali. Morale del discorso: la view di Intesa Sanpaolo su Banco BPM è ancora più bullish di quella di Barclays.

Novità nella composizione dell’azionariato di Banco BPM

Come abbiamo messo in evidenza in precedenza, dietro al rally di Banco BPM non c’è solo il classico rimbalzo tecnico ma ci sono anche motivi più contingenti. Dalle comunicazioni diffuse dalla Consob ieri 9 aprile 2025 si apprende l’esecuzione di due importanti movimenti da parte da parte di altrettanti azionisti di Piazza Meda.

Lo scorso 2 aprile 2025 JP Morgan Chase ha ridotto la sua partecipazione nel capitale della banca al 2,093 per cento rispetto a una situazione precedente del 3,057 per cento che risaliva al 30 dicembre 2024.

Alcuni giorni dopo, il 4 aprile 2025, è stata Blackrock a tagliare al 4,508 per cento la partecipazione nella banca guidata da Giuseppe Castagna. In questo caso il taglio è stato più significativo visto che con la riduzione della partecipazione, il peso del fondo americano nel capitale di Banco BPM è sceso sotto la soglia significativa del 5 per cento (era il 5,038 per cento al 20 novembre 2024).

Tutti questi movimenti potrebbero lasciar presagire una fase di elevato appeal per la quotata anche perchè, se è vero che i mercati sono in balia della volatilità creata dai dazi americani, è altrettanto vero che il settore bancario italiano ha sempre l’asso nella manica del risiko che può pesare e fare la differenza. Proprio Banco BPM è al centro delle manovre di mercato avendo messo nel mirino Anima Holding su sui è in corso un’OPS ed essendo a sua volta nel mirino di Unicredit.

