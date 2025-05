Trimestrale BPER Banca - BorsaInside.com

Forti acquisti sulle azioni BPER Banca nella penultima seduta della settimana. La quotata modenese sta registrando una progressione del 3,4 per cento a 7,6 euro contro un Ftse Mib che invece limita il rialzo allo 0,65 per cento. Come si può vedere dal grafico in basso, la progressione in atto oggi permette alla quotata di migliore la sua prestazione su base mensile, ora pari al 28 per cento, e su base annua (aggiornata al 52 per cento).

La vera e propria corsa a comprare azioni BPER Banca che è in atto oggi non può non essere messa in correlazione con i conti del primo trimestre 2025 resi noti dalla quotata prima dell’apertura degli scambi. Ancora una volta quindi abbiamo a che fare con un titolo che viene fortemente condizionato dai risultati trimestrali a dimostrazione di quanto importante sia seguire sempre questo genere di eventi price sensitive per sfruttare le oscillazioni di prezzo da essi generate. Non è per forza di cose necessario comprare azioni reali. Con strumenti derivati come i CFD si può infatti speculare al rialzo o al ribasso. Un broker CFD molto popolare in questo periodo è IQ Option.

La trimestrale di BPER Banca nel dettaglio

BPER Banca ha chiuso il primo trimestre 2025 con un utile netto di 442,93 milioni di euro in ribasso del 3,1 per cento nel confronto con i 457,28 milioni registrati nello stesso periodo del 2024. La quotata ha però precisato che il dato dell’anno scorso includeva una posta straordinaria di 150,1 milioni di euro relativa alla cessione di una partecipazione nella piattaforma di servicing. Depurando il dato, l’utile netto di BPER Banca sarebbe cresciuto del 43,2 per cento, a conferma di un’ottima performance su base ricorrente.

Scendendo nel conto, il risultato della gestione operativa ha segnato un aumento a 761,44 milioni di euro rispetto ai 671,97 milioni di un anno fa mentre i proventi operativi sono aumentati del 5 per cento attestandosi a quota 1,43 miliardi di euro. Più nel dettaglio, le commissioni nette hanno mostrato un forte incremento dell’8,5 per cento salendo a quota 541,12 milioni di euro, a fronte di un calo del 3,8 per cento del margine di interesse.

Ancora il cost/income ratio, indicatore chiave di efficienza operativa, ha evidenziato una flessione al 46,7 per cento, in miglioramento rispetto all’anno precedente, confermando la capacità del gruppo di controllare i costi in un contesto di ricavi in crescita.

Per quello che riguarda il patrimonio, al 31 marzo 2025, i crediti netti verso la clientela risultano in crescita del 2,2 per cento a quota 89,6 miliardi di euro. Stabile la qualità del credito con il dato sul NPE Ratio lordo ancora al 2,6 per cento, mentre quello netto è stato pari all’1,2 per cento.

Per finire, il Common Equity Tier 1 ratio (CET1) della banca a fine primo trimestre era pari al 15,8 per cento, un livello che garantisce la solidità finanziaria e aumenta la capacità di assorbimento dei rischi da parte della quotata.

Sul fronte investimenti, le attività finanziarie complessive del gruppo a fine marzo erano pari a 30 miliardi di euro ossia, in termini percentuali, il 21,6 per cento del totale attivo.

Le previsioni per il 2025: ricavi stabili e solidità confermata

Sulla base dei risultati ottenuti, il management di BPER Banca ha fornito un outlook prudente ma solido per tutto l’esercizio 2025. I ricavi attesi sono stimati intorno a 5,4 miliardi di euro, leggermente inferiori ai 5,6 miliardi del 2024, in uno scenario di normalizzazione dei tassi mentre il cost/income ratio dovrebbe posizionarsi in area 51 per cento con un costo del rischio che è previsto sotto i 40 punti base. Sul fronte della solidità patrimoniale, il CET 1 ratio della banca a fine anno dovrebbe essere pari al 15 per cento.

Cosa fare con le azioni BPER Banca

Sul come posizionarsi sulle azioni BPER Banca sta parlando lo stesso andamento del titolo. Del resto il primo trimestre 2025 ha confermato la solidità della quotata modenese che si è mostrata capace di migliorare la redditività operativa e mantenere una buona qualità del credito, nonostante un contesto macroeconomico più sfidante.

Non c’è quindi da meravigliarsi se, proprio nel giorno della trimestrale, gli analisti di Deutsche Bank sono intervenuti sul titolo confermando il rating buy (comprare) e portando il target price a quota 8,4 euro. Un prezzo obiettivo ancora più alto (8,7 euro) era stato assegnato a BPER dagli esperti di Jefferies che, appena pochi giorni fa, avevano ribadito la loro view bullish sulla quotata. I due prezzi obiettivo, ovviamente il secondo ancora di più, implicano un buon potenziale di upside rispetto a quelle che sono le attuali quotazioni del titolo.

Un’indicazione molto chiara per i trader che sono interessati a posizionarsi sulla quotata per sfruttare l’onda creata proprio dalla pubblicazione dei conti trimestrali.

