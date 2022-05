Azioni BPER da comprare dopo ok BCE ad acquisizione Banca Carige? Cosa succederà adesso

Le azioni BPER Banca si candidano ad essere tra le protagoniste della seduta odierna di Piazza Affari. In un contesto in cui mancano spunti rilevanti, la quotata emiliana si presenta al nastro di partenza della seduta con assist potenzialmente molto potente e in grado di impattare sui prezzi: il via libera da parte della Banca Centrale Europea all’acquisizione di Banca Carige.

L'ok arrivato dall'EuroTower spiana la strada alla creazione del quarto polo bancario nazionale e riaccende il cosiddetto risiko del settore bancario italiano.

L’autorizzazione della BCE è arrivata a seguito della presentazione del contratto di acquisizione della partecipazione di circa l’80 per cento del capitale ordinario di Banca Carige fino ad oggi detenuta dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD).

La domanda che gli investitori si porranno oggi a seguito della comunicazione sull’avvenuto via libera da parte della BCE non può che riguardare le prospettive future. Cosa avverrà adesso?

In pratica, fermo restando la verifica dell’avveramento di tutte le condizioni sospensive, il passaggio successivo sarà il closing che avverrà attraverso il trasferimento di tutta la partecipazione detenuta dai soci venditori a favore di BPER Banca. Questo passaggio avverrà a fronte di un corrispettivo di 1 euro e soprattutto a seguito del versamento in conto capitale, da parte del FITD, in favore di Banca Carige, di un contributo pari a 530 milioni di euro. Dopo l’ok della BCE, i tempi dovrebbero essere tutti in discesa. Infatti, stando alle indicazioni arrivate dalla stessa quotata emiliana, il closing dell’operazione di dovrebbe tenere entro i primi dieci giorni di giugno.

Una volta effettuato questo passaggio, la porta per lo step decisivo sarà spalancata. L’ultima fase dell’iter, infatti, prevede l’obbligo a carico di Banca Carige, di promozione di un’offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni Banca Carige non ancora detenute. Il prezzo dell’OPA è già fissato ed è pari a 0,8 euro per azione. Per la cronaca le attuali quotazioni di Banca Carige sono del tutto allineata al corrispettivo riconosciuto da BPER Banca nell’ambito dell’OPA essendo pari a 0,79 euro.

A quel punto, una volta effettuata l’OPA, l’operazione è conclusa.

Azioni Bper Banca da comprare? Il parere di Jefferies

Abbiamo giù detto che le azioni BPER Banca oggi potrebbero registrare variazioni di prezzo a seguito proprio del via libera ricevuto dalla BCE all’acquisizione di Banca Carige. Ebbene questa ipotesi è suffragata anche dalla recente conferma da parte degli analisti di Jefferies del rating buy (comprare). Gli esperti hanno anche alzato il target price sulla banca ligure dal precedente 2,7 euro al nuovo 2,9 euro.

Alla base del miglioramento del prezzo obiettivo sulle azioni BPER Banca c’è il miglioramento delle previsioni sul margine di interesse 2023 dell’11 per cento e sul margine di interesse 2024 del 4 per cento. Jefferies ha anche rivisto le stime sull’utile per azione del prossimo esercizio che ora sono a +25 per cento.

Tra i catalizzatori di BPER Banca, oltre all’acquisizione di Banca Carige, ci potrebbe essere anche la presentazione del nuovo piano industriale che si terrà il prossimo 10 giugno. In merito a questo appuntamento, il management di BPER ha affermato che si conferma “la forte valenza strategica ed industriale dell’operazione che consentirà al gruppo Bper, valorizzando le risorse Carige, di crescere in territori ad oggi limitatamente presidiati, consolidando il proprio posizionamento competitivo e rafforzando la prospettiva di creazione di valore per i propri stakeholder“.