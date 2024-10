I conti preliminari dei primi 9 mesi 2024 lanciano Cucinelli - BorsaInside

Nella classica seduta di borsa di assestamento, a Piazza Affari sono i titoli del settore lusso a prendersi tutta la scena. Moncler e soprattutto Brunello Cucinelli sono in testa al paniere di riferimento di Borsa Italiana. La seconda, in particolare, sta segnando una progressione monstre del 2,5 per cento a 96,45 euro. Come si può vedere dal grafico in basso, la pioggia di acquisti in atto sul titolo consente al verde accumulato nell’ultimo mese di consolidarsi ancora di più. Ad oggi le azioni Cucinelli hanno registrato una progressione del 12 per cento rispetto ad un mese fa mentre anno su anno il rialzo è del 34 per cento. A completare il quadro è poi il 10 per cento realizzato da inizio anno.

Questi numeri ci consentono di affermare che Cucinelli è il classico titolo in salute. Il “problema” è che molto spesso, quotate che si trovano in situazioni simili hanno un margine di crescita più risicato rispetto a quello di titoli de-prezzati e quindi a sconto. Tenendo conto dell’andamento odierno, non sembra però essere questo il caso. Le azioni Cucinelli, infatti, continuano ad essere sostenute da solidi fondamentali. La società, nell’ambito della pubblicazione dei conti preliminari dei primi nove mesi dell’esercizio in corso, ha infatti ribadito la sua fiducia circa la possibilità di chiudere l’esercizio in corso con un aumento del fatturato del 10 per cento.

Questa è una buona notizia sia per i trader che hanno già in portafoglio azioni Cucinelli (se le hanno inserite un anno fa, il loro profitto, visti i corsi del titolo in borsa, è stato certamente interessante) che per gli investitori che stanno valutando se esporsi o no sulla quotata. Ricordiamo che per sfruttare il trend del titolo non è per forza necessario comprare azioni reali ma è possibile anche speculare senza possesso del sottostante con i CFD.

Piattaforme consigliate per fare trading sulle azioni Cucinelli

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Trimestrale Cucinelli: i conti preliminari dei primi 9 mesi 2024

Proprio questa mattina Brunello Cucinelli ha diffuso alcune indicazioni sui conti dei primi 9 mesi 2024. Si tratta di stime preliminari che quindi dovranno poi essere confermante (in generale, però, i risultati preliminari sono sempre coincisi con quelli definitivi). Ciò premesso, la quotata ha chiuso il periodo di riferimento con ricavi totali pari a 920,24 milioni di euro, in aumento del 12,4 per cento rispetto agli 818,38 milioni di euro che erano stati messi a segno nei primi nove mesi dell’anno. A parità di tassi di cambio la crescita del giro d’affari di Brunello Cucinelli sarebbe stata del 12,7 per cento. Il terzo trimestre in particolare si è chiuso con un fatturato pari a 300 milioni di euro in aumento del 9,2 per cento su base annua.

Come dicevano nel precedente paragrafo, alla luce dei risultati raggiunti nei primi nove mesi del 2024 e delle prospettive per l’ultimo trimestre dell’esercizio in corso, i vertici della quotata hanno confermato l’obiettivo di chiudere l’esercizio con un aumento del fatturato nell’ordine del 10 per cento.

A commento dei conti preliminari dei primi nove mesi, Brunello Cucinelli ha affermato che i progetti di una crescita sana e sostenibile sono confermati dai numeri e rendono possibile immaginare un incremento del fatturato intorno al 10 per cento sia per l’esercizio 2025 che per il 2026. IL manager ha inoltre ribadito la sua fiducia sulla possibilità di riuscire a raddoppiare del fatturato messo a segno nel 2023 entro l’esercizio 2030.

Un target ambizioso che potrebbe dare visibilità al titolo anche nel medio termine. Proprio a fine settembre ben due diversi analisti hanno confermato il rating sulle azioni Cucinelli. UBS ha ribadito il rating buy e altrettanto ha fatto Bank of America. Nel primo caso il target price è stato fissato a 97 euro e nel secondo a 100 euro.

Per investire sulla quotata sfruttando la visibilità in atto oggi si possono usare sia broker come eToro che banche come Fineco:

eToro: è tra i broker più usati al mondo e consente di comprare azioni Cucinelli vere ma anche di fare trading al rialzo e al ribasso attraverso i CFD operando a leva. eToro propone poi lo strumento del copy trading per copiare le strategie dei trader migliori.

Unisciti alla community di eToro Prova Demo Gratuita Sul sito di Etoro Piattaforma N.1 al mondo per il Social Trading

ETF - CRYPTO - CFD

Licenza: CySEC - FCA - ASIC

Copia i migliori trader del mondo Avviso: il tuo capitale è a rischio

Fineco: banca italiana con la migliore piattaforma di trading, permette di operare in tre diversi modi sui titoli azionari come Cucinelli: acquisto di azioni reali, trading con i CFD e trading con i super CFD. Di recente ha lanciato il nuovo conto di solo trading che non ha costi fissi (a differenza di quello classico Fineco).

La qualità del trading N.1 SCOPRI DI PIÙ Sul sito di Fineco 100% trading, senza compromessi

N.1 in Italia

Regime Fiscale Amministrato

0% CANONE MENSILE DI GESTIONE Avviso: il tuo capitale è a rischio

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.