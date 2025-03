Deutsche Bank alza target price su Enel - BorsaInside

In un contesto generale che vede il Ftse Mib avvicinarsi al giro di boa delle 13,30 in ribasso, le azioni Enel si muovono in controtendenza. Il colosso utility registra infatti una progressione dello 0,2 per cento attestandosi attorno ai 7,2 euro. Grazie alla progressione in atto, Enel migliora la sua prestazione mensile che è ora aggiornata al 5,4 per cento. Per la cronaca anche la prestazione anno su anno è positiva evidenziando un rialzo del 18 per cento.

Essendo un’utility Enel non fa grandi numeri, tuttavia l’apprezzamento registrato dal titolo nel lungo e medio termine è decisamente consistente.

Il classico dubbio che emerge in queste situazioni riguarda le prospettive: le azioni Enel hanno spazio per salire ancora (e quindi si può pensare di continuare a comprare) oppure il potenziale di upside si sta stringendo?

Fin dove si possono spingere i prezzi di Enel

Visto che le azioni Enel si stanno muovendo in controtendenza rispetto al Ftse Mib, vanno anzitutto chiariti i motivi di questa situazione. Tanto per iniziare c’è una questione strategica alla base della dinamica in atto: di solito, infatti, quando tutto un indice di riferimento va in rosso, i trader tendono a spostarsi sulle quotate difensive percependole come più sicure. Le azioni Enel, quindi, sono agevolate dalla dinamica in atto.

Ci sono poi degli assist più specifici che sono da stimolo ai trader. Sul titolo Enel proprio oggi sono intervenuti gli analisti di Deutsche Bank. Gli esperti hanno da un lato confermato il rating in essere a hold ossia mantenere e dall’altro alzato il target price a 7 euro. Ora le quotazioni di Enel sono già sopra questo livello e quindi non c’è potenziale di upside, tuttavia l’upgrade di target price deciso da Deutsche Bank potrebbe essere il segnale che forse la prospettiva degli analisti tedeschi sulle azioni Enel sta piano piano cambiando.

Anche perchè non tutti gli esperti che hanno una valutazione aperta su Enel ragionano in ottica così prudente come Deutsche Bank. Ad esempio la banca d’affari Usa Goldman Sachs è buy sulle azioni Enel ovvero consiglia di comprare. Anche il target price è più alto: quei 9,05 euro di prezzo obiettivo, infatti, implicano un potenziale di rialzo, a partire dalle quotazioni attuali, decisamente ampio.

Tra approccio prudenziale e approccio bullish, quindi, gli spunti operativi per i trader che vogliono investire in azioni Enel non mancano. Con i broker CFD si possono sfruttare tutte le oscillazioni di prezzo in qualsiasi direzione.

