Dopo una settimana molto difficile per tutto il settore delle utility, le azioni Enel tornano a prendersi la scena a Piazza Affari. Il colosso dell’elettricità segna una progressione di oltre il 2,2 per cento con i prezzi appena sotto ai 7 euro. Come si può anche vedere dal grafico in basso, per adesso questo target non è stato ancora agganciato ma nulla esclude che possa esserlo nel corso delle prossime ore visto che come massimi intraday siamo a 6,94. Un ritorno delle azioni Enel sopra i 7 euro significherebbe massimi da inizio mese (marzo) e soprattutto recupero del rosso che si è imposto la scorsa Ottava. Enel, infatti, aveva chiuso il mese di febbraio sopra ai 7 euro per poi andare affondo nella prima settimana di marzo. A causa proprio del forte calo registrato a inizio mese, il titolo ora è invariato nel raffronto mensile mentre anno su anno è presente una progressione del 13 per cento.

In questo contesto, per Enel sarebbe fondamentale riuscire ad individuare dei catalizzatori in grado di dare visibilità ulteriore. Non ce ne sono tantissimi ma le stime fornite dalla società sull’esercizio 2024 potrebbero offrire qualche spunto ai trader.

Quali sono le previsioni sui conti 2024 di Enel

Il focus di breve termine su Enel è rappresentato dai conti dell’esercizio 2024. Il principio è sempre lo stesso: se i conti dovessero rispettare le attese o addirittura andare meglio, allora il mercato potrebbe premiare Enel ma se invece i risultati non dovessero centrare le stime della vigilia, allora per la quotata potrebbe essere un problema.

Stando al consensus che è stato raccolto sulla base delle indicazioni di 25 banche d’affari, Enel dovrebbe chiudere il 2024 con un MOL pari a 22,79 miliardi di euro. Questo è il valore medio tra le 25 stime con quella peggiore che lo colloca a 21,95 miliardi di euro e quella migliore a 23,24 miliardi di euro.

Scendendo poi nel conto economico, le previsioni di utile netto ordinario sono fissate a un dato medio di 6,88 miliardi di euro con un minimo di 6,66 miliardi di euro e un massimo di 7,21 miliardi di euro. Ancora l’utile per azione EPS è visto a 0,68 euro (dato medio) con la migliore stima a 0,71 euro e la peggiore a 0,65 euro.

E per concludere c’è il livello di debito con il consensus medio che vede l’indebitamento netto a 54,9 miliardi di euro, la migliore delle 25 previsioni a 61,16 miliardi e la peggiore a 53,44 miliardi di euro.

Cosa fare con le azioni Enel in attesa dei conti 2024?

La domanda che i trader si stanno ponendo in queste ore riguarda il posizionamento da assumere sulle azioni Enel proprio in attesa dell’approvazione dei conti. Il timing è tutto. E allora, come da calendario degli eventi societari 2025, il Consiglio di amministrazione di Enel per l’esame dei conti di esercizio 2024 e per la definizione della proposta di destinazione degli utili è in programma il prossimo 13 marzo. Le previsioni che abbiamo analizzato nel precedente paragrafo sono arrivate direttamente dal colosso elettrico e sono aggiornate al 28 febbraio. Si tratta, quindi, del consensus più recente in assoluto. Impossibile trovare stime ancora più recenti. Su di esse, i trader interessati, dovrebbero far leva in vista dei conti.

Attenzione perchè non ci sono stati aggiornamenti recenti sul rating e sul target price di Enel. La valutazione più prossima resta quella espressa da Goldman Sachs a inizio febbraio. Allora la banca d’affari Usa confermò il rating a buy alzando il target price a 9,05 euro. Questo prezzo obiettivo rispetto a quelle che sono le attuali quotazioni resta molto più in alto e ciò è il segnale che c’è potenziale di upside.

Per cavalcarlo si possono usare i CFD che permettono di speculare senza possedere realmente il sottostante.

