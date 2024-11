Focus degli analisti sul Capital Market Day di Enel in programma il prossimo 18 novembre - BorsaInside

Le ultime cinque sedute non sono state particolarmente brillanti per le azioni Enel. Il colosso dell’elettricità ha infatti registrato un ribasso di oltre il 4 per cento attestandosi in area 6,76 euro, valore da cui oggi riprenderanno le quotazioni. La pubblicazione della trimestrale Enel non ha impattato più di tanto sulla quotata. I conti sono andati bene ma tutto era atteso da analisti e investitori. Spesso dopo che una quotata rende noti i risultati trimestrali, tende a calare il sipario sulla sua performance almeno per un certo periodo di tempo. Non dovrebbe essere questo il caso delle azioni Enel che al contrario hanno ottime probabilità di intercettare anche nei prossimi giorni l’interesse degli investitori grazie al Capital Market Day in programma il prossimo 18 novembre. Non è mai stato un mistero che l’appuntamento con il CMD sarà più importante della stessa pubblicazione dei conti trimestrali.

Questa è un’ottima notizia per i trader intenzionati ad investire in azioni Enel che sono stati ultimamente frenati proprio dall’andamento poco entusiasmante della quotata. Il Capital Market Day potrebbe essere l’occasione migliore per entrare sul titolo dell’utility. Ricordiamo che accanto alla possibilità di comprare azioni Enel reali, c’è sempre l’alternativa rappresentata dai CFD grazie ai quali è possibile speculare anche a livello intraday sfruttando così tutte le oscillazioni di prezzo.

Cosa è il Capital Market Day di Enel?

Tornando all’evento clou del novembre di Enel, va anzitutto chiarito cosa è il Capital Market Day. L’espressione letteralmente si può tradurre con giorno del mercato dei capitali, in pratica si tratta della presentazione del piano strategico Enel di una quotata. Nel caso specifico del CMD di Enel ad essere presentato agli analisti e alla comunità finanziaria sarà il piano 2024-2027. Oramai da anni Enel è solita organizzare Capital Market Day per incontrare gli investitori. L’appuntamento si tiene sempre alla fine dell’anno e verte sulla progettualità e gli obiettivi per gli anni a venire.

Non è necessario essere dei grandi esperti di finanza per comprendere che un appuntamento simile è di diritto candidato ad essere un grande catalizzatore di mercato. Ecco perchè gli investitori già ora si stanno interrogando su quelli che saranno i punti più importanti del nuovo CMD Enel. Come sempre le previsioni degli analisti sono centrali per tracciare una strategia di investimento in vista dell’appuntamento.

Previsioni su Capital Market Day di Enel

Tra gli esperti che più dettagliatamente hanno fatto il punto su quello che c’è da attendersi dal CMD di Enel 2024 ci sono quelli di Equita. La sim milanese ha diffuso una lunghissima analisi alla vigilia del Capital Market Day del 18 novembre confermando la sua view bullish sulla quotata.

Gli analisti non si attendono grandi deviazioni rispetto al programma di investimenti che era stato annunciato appena 12 mesi fa dal management della quotata nell’ambito del precedente CMD. Uniche novità segnalate nel report di Equita sono la capital allocation più difensiva, la maggiore flessibilità di bilancio e il contesto più favorevole dei tassi di riferimento. Per Equita il piano strategico dell’utility dovrebbe ribadire il focus sugli investimenti nei Networks, il minore focus sulla generazione, la più bassa esposizione al LATAM e la limitazione degli investimenti al di fuori dei paesi core in cui opera la società. Altro punto cardine potrebbe essere l’attenzione sulla sostenibilità del debito che a sua volta, concretamente, potrebbe comprendere una maggiore flessibilità nell’implementazione dei progetti effettivamente profittevoli e un asset rotation finalizzata a rendere più efficiente l’allocazione del capitale. Per quello che riguarda la politica di remunerazione degli azionisti, Equita prevede la conferma di un dividendo per azione minimo garantito con in più un payout del 70 per cento sugli utili ricorrenti in caso di raggiungimento degli obiettivi.

Tirando quindi le somme, gli analisti prevedono che il nuovo piano strategico di Enel che sarà presentato alla comunità finanziaria nell’ambito del Capital Market Day del 18 novembre conterrà sia elementi positivi che elementi negativi con gli effetti positivi che si potrebbe vedere soprattutto in tre distinti ambiti: le opportunità di investimento, la flessibilità di bilancio e il potenziale di saving.

Dividendi Enel centrali nel prossimo Capital Market Day?

Il focus sui dividendi presente nell’analisi redatta da Equita sul CMD di Enel è ribadito anche in una nota degli analisti di Citi. Nei giorni scorsi gli esperti della banca americana hanno pubblicato un report in cui, tenendo conto dei risultati raggiunti da Enel alla fine dei primi nove mesi del 2024, si prevede un dividendo per azione fisso minimo pari a 0,43 euro per il periodo 2024-2026 con la possibilità di ulteriore incremento fino a un payout del 70 per cento sull’utile netto ordinario di Gruppo nel caso in cui gli obiettivi relativi alla generazione di cassa e alla solidità patrimoniale della società dovessero essere via via raggiunti.

Assumendo una posizione di estrema fiducia sulla politica di remunerazione degli azionisti Enel, gli esperti di Citi hanno ribadito la loro indicazione di acquisto sul titolo Enel.

Fin dove possono salire i prezzi di Enel?

Alla luce di quanto detto nelle previsioni sul Capital Market Day di Enel, che stime si possono fare sull’andamento dei prezzi? Quale è il valore target del titolo? Le azioni Enel nel corso dell’ultimo mese si sono deprezzate del 7 per cento. La prestazione da inizio anno è invece neutral mentre rispetto ad un anno fa i prezzi sono più alti del 7 per cento. Dal grafico si può chiaramente vedere come il trend della quotata negli ultimi mesi non sia stato particolarmente brillante. In questo contesto, Equita ritiene che i valori di Enel si possano spingere fino a 7,9 euro. Questo target price è più alto di circa il 4 per cento rispetto a quello detenuto in precedenza dalla sim milanese. Per Equita, quindi, le azioni Enel hanno più potenziale di upside rispetto a prima.

In realtà la posizione di Equita non è affatto isolata ma rappresenta una sorta di media di quella che è la valutazione generale del consensus. Stando a quanto riportato da Bloomberg, tra gli analisti che coprono le azioni Enel ci sono 22 buy e 8 hold mentre non ci sono rating sell. Molto interessante è anche il target price medio che, essendo fissato a 7,83 euro, appunto in linea con quello di Equita, ai prezzi attuali di Enel implica un upside potenziale del 17 per cento. Una percentuale niente affatto negativa visto che comunque stiamo parlando di un’utility e non di un titolo finanziario.

L’indicazione che arriva dagli esperti è quindi chiara: comprare azioni Enel perchè i prezzi sono destinati a crescere ancora. Che proprio il Capital Market Day del 18 novembre possa spingere il titolo in avanti?

