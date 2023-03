Perchè le azioni Fincantieri crollano? Vi spieghiamo come fare Short Trading

Il fatto saliente di Borsa Italiana oggi è il crollo rovinoso delle azioni Fincanieri. Parliamo di un titolo che non fa parte del Ftse Mib e quindi di cui non ci dovremo occupare. Tuttavia il ribasso in atto su Fincantieri è talmente ampio che è impossibile non parlarne.

Cosa sta succedendo a Fincantieri è la domanda che molti investitori si pongono da questa mattina. Quali sono le ragioni alle base del tracollo del titolo? Nei prossimi paragrafi daremo una risposta a questi interrogativi. Approfittiamo del fatto che stiamo trattando la vicenda di un titolo che crolla, per ricordare ai nostri lettori che, a prescindere dal caso specifico Fincantieri, quando è in atto un ribasso si può sempre sfruttare attraverso lo short trading.

Ma torniamo al tema del post: perchè le azioni Fincantieri oggi crollano?

Azioni Fincantieri le peggiori sul MidCap: ecco perchè

Ci sono i conti dell’esercizio 2022 dietro il violento ribasso delle azioni Fincantieri. La quotata nel pre-market di oggi (quindi prima dell’apertura delle contrattazioni) ha reso noti i risultati e la reazione del mercato è stata subito negativa.

Per la cronaca Fincantieri ha chiuso lo scorso esercizio con ricavi pari a 7,44 miliardi di euro, in aumento dell’11,7 per cento rispetto ai 6,66 miliardi messi a segno nell’esercizio precedente. Il management della quotata ha evidenziato che il dato è stato in linea con le attese e lo sviluppo del backlog. Per i ricavi, quindi, tutto in linea. Il problema riguarda il margine operativo lordo MOL che è passato da 495 milioni a 221 milioni di euro. Il parametro ha fatto i conti con il peggioramento della marginalità attesa del business infrastrutture causato da un’analisi aggiornata dei rischi effettuata dal nuovo management alla luce di nuove informazioni acquisite.Finca Andando a picco il MOL anche la marginalità è sprofondata passando dal 7,4 per cento ad appena il 3 per cento!

C’è sicuramente questa dinamica dietro la vera e propria corsa a vendere azioni Fincantieri che è in atto oggi. Del resto il 2022 della società friulana si è chiuso con una perdita netta (esclusa la quota di terzi) pari a 309 milioni di euro che si raffronta con l’utile di 22 milioni di euro che era stato contabilizzato l’anno precedente. Essendoci una perdita allora il risultato finale adjusted è megativo per 104 milioni di euro.

Per quello che riguarda il debito a fine anno l’indebitamento netto di Fincantieri era pari a 2,53 miliardi di euro, rispetto ai 2,24 miliardi di inizio anno. La flessione è stata causata dal finanziamento del fabbisogno del capitale circolante netto connesso al piano di produzione.

Fincantieri outlook esercizio 2023

Oltre ad aver comunicato i risultati 2022, il management di Fincantieri ha anche fornito delle indicazioni sull’anno in corso. Al netto della forte incertezza macro, i vertici della quotata puntano a mantenere per il 2023 un pieno regime produttivo che permetterà alla quotata di raggiungere un livello di ricavi sostanzialmente in linea con il 2022 con un apprezzabile aumento della marginalità che si dovrebbe attestare attorno al 5 per cento. Inoltre la posizione finanziaria per il 2023 dovrebbe essere in linea con quella del 2022.

Per la cronaca a causa del forte ribasso in atto oggi, la performance su base mensile di Fincantieri risulta essere fortemente peggiorata. I prezzi attuali sono ora più bassi del 10 per cento rispetto a quelli di un mese fa. Dal confronto anno su anno, invece, emerge un apprezzamento del 5 per cento.

