OPA Il Sole 24 Ore - BorsaInside.com

Tutta la borsa di Milano è orientata in positivo nella penultima sessione settimanale con numerosi titoli che, dopo il tracollo delle ultime sedute, ora registrano rimbalzi a doppia cifra. In questo contesto in cui è oggettivamente difficile trovare anche una sola quotata che si stia muovendo in rosso, c’è chi chi riesce a fare molto meglio di una media già decisamente abbondante. Stiamo parlando delle azioni Il Sole 24 Ore che fanno riferimento al noto quotidiano economico-finanziario. Siamo consapevoli che si tratta di un titolo che non è certo presente nei portafogli di investimento della maggior parte degli investitori ma di una quotata decisamente secondaria rispetto a molte altre.

Del resto le azioni del Sole 24 Ore sono listate sull’Euronext Milan che non è propriamente uno degli indici più battuti del mercato italiano. Tuttavia visto che il titolo registra oggi un rialzo di quasi il 38 per cento a quota 1,07 euro, forse vale la pena spendere alcuni minuti per provare a capire cosa sta accadendo anche perchè è logico che, ci sia qualcosa altro a pesare al di là dell’euforia che sta caratterizzando il mercato azionario globale. E infatti le azioni Il Sole 24 Ore sono spinte in avanti dalla grande novità annunciata dall’azionista di maggioranza della quotata ossia la Confindustria. Proprio oggi, infatti, l’associazione di categoria ha annunciato la sua intenzione di procedere con il lancio di un’offerta pubblica di acquisto sul titolo. Obiettivo dell’operazione è il delisting della quotata da Piazza Affari. Come già accaduto a molti altri titoli negli ultimi anni, quindi, anche le azioni de Il Sole 24 Ore si preparano a dire addio alla borsa di Milano.

Ma vediamo quali sono i dettagli dell’OPA di Confindustria sulle azioni del Sole 24 Ore a partire dal corrispettivo offerto e quindi dal relativo premio incorporato.

Prima di procedere ricordiamo che, a prescindere dal caso specifico del Sole 24 Ore, i titoli al centro di un’OPA sono in genere caratterizzati da una visibilità tale da essere interessanti anche in ottica speculativa. Una prospettiva che ben si presta ad essere cavalcata attraverso strumenti derivati come ad esempio i CFD.

Migliori Piattaforme di Trading

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

OPA Il Sole 24 Ore: tutte le caratteristiche dell’offerta

Confindustria Servizi, una società interamente controllata da Confindustria, ha annunciato il lancio di un’offerta pubblica di acquisto volontaria (OPA) avente ad oggetto le azioni speciali de Il Sole 24 Ore, con l’obiettivo dichiarato di procedere alla revoca delle stesse dalla quotazione a Piazza Affari.

L’operazione, ha precisato l’offerente, sarà realizzata tramite un veicolo societario di nuova costituzione, che promuoverà l’offerta con l’intento di acquisire la totalità delle azioni speciali non ancora detenute. Al momento, infatti, Confindustria Servizi possiede già 37.995.082 azioni speciali, cui si aggiungono le 330.202 azioni proprie in portafoglio alla stessa società editoriale. L’offerta pubblica di acquisto avrà quindi ad oggetto un totale di 18.020.513 azioni speciali, pari a circa il 31,982 per cento del capitale sociale de Il Sole 24 Ore.

E veniamo adesso all’aspetto più importante lato investitore ossia il corrispettivo offerto. Confindustria Servizi offrirà per ciascuna azione che verrà portata in adesso all’OPA, 1,1 euro cum dividendo. Si tratta di un valore che incorpora un premio superiore al 41 per cento rispetto al prezzo di mercato registrato al termine della seduta di borsa di ieri 9 aprile 2025 e pari a 0,78 euro.

Verso l’uscita delle azioni Il Sole 24 Ore da Piazza Affari

L’operazione di Confindustria Servizi si inserisce in una strategia più ampia il cui obiettivo è il delisting del gruppo editoriale da Piazza Affari. Proprio in merito a questo punto, l’offerente ha già annunciato che non è sua intenzione procedere con il ripristino del flottante una volta che l’offerta pubblica di acquisto sarà conclusa.

Nel caso in cui, al termine dell’OPA, non dovesse essere aggiunta la soglia prevista per il delisting, Confindustria Servizi si è già dichiarata da ora pronta a perseguire l’obiettivo dell’operazione attraverso una fusione per incorporazione de Il Sole 24 Ore nella società veicolo. In tale scenario, gli azionisti che non dovessero esercitare il diritto di recesso diventerebbero titolari di una partecipazione in una società non più quotata.

L’OPA sulla totalità delle azioni Il Sole 24 Ore può essere considerata come un punto di svolta per uno dei principali gruppi editoriali italiani, storico riferimento del mondo economico-finanziario. Tecnicamente l’operazione andrà ad aprire una nuova fase di controllo e riorganizzazione da parte di Confindustria. Ai possessori di azioni il compito di verificare se conviene aderire o meno all’OPA di Confindustria Servizi. Il premio incorporato nel corrispettivo non è male e non sembrano esserci tante alternative al delisting del titolo.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.