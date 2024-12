Molto significativo il drastico calo della partecipazione di Goldman Sachs nel capitale di Intesa Sanpaolo - BorsaInside

Come sempre il nostro premarket è dedicato alla ricerca delle quotate che, fin dal primo minuto di scambi, potrebbero registrare variazioni di prezzo anche sensibili. Questa mattina la nostra attenzione è stata catturata da alcune tra le più importanti quotate del settore bancario. Parliamo di titoli del calibro di Intesa Sanpaolo, BPER Banca e Monte dei Paschi. Tutte e tre queste quotate sono state citate nel report Consob sulle partecipazioni rilevanti nei rispettivi azionariati. In poche parole ci sono state novità nella composizione dell’azionariato delle tre quotate.

Questo genere di notizie di solito (ma non si tratta di una regola quanto piuttosto di una tendenza) impattano sull’andamento del titoli interessati. Una situazione, questa, che può essere usata per speculare sulle tre quotate anche attraverso strumenti di tipo derivato come i CFD che consentono di fare trading online sia al rialzo (long trading) che al ribasso (short) sempre senza possedere il sottostante.

Crolla la partecipazione di Goldman Sachs nel capitale di Intesa Sanapaolo

Intesa Sanpaolo è la prima quotata sotto ai riflettori. Dalle comunicazione di Consob del 3 dicembre 2024 si apprende che lo scorso 27 novembre The Goldman Sachs Group ha drasticamente ridotto la partecipazione aggregata nel capitale della banca di Messina passando dal 6,52 per cento precedentemente detenuto all’1,33 per cento. Di questa quota residuale, lo 0,65 per cento è relativo a diritti di voto riferibili ad azioni della banca italiana mentre lo 0,09 per cento fa riferimento a una partecipazione potenziale. C’è poi un ulteriore 0,59 per cento di partecipazione che è relativo ad altre posizioni lunghe con regolamento fisico o in contanti.

Come si può vedere da questi numeri, la partecipazione della banca d’affari Usa nel capitale di quella italiana è stata enormemente rivista al ribasso. Il punto è se questa operazione sia destinata o meno ad avere un impatto sull’andamento del titolo guidato da Messina. Le azioni Intesa Sanpaolo, come si può vedere dal grafico in alto, apriranno le contrattazioni a 3,64 euro più o meno lo stesso valore della scorsa settimana. Rispetto ad un mese fa il titolo si è deprezzato del 4,55 per cento mentre anno su anno campeggia un verde del 49 per cento.

Secondo un recentissimo report di Jefferies, le azioni Intesa Sanpaolo sono da comprare (rating confermato a buy) con target price a 4,4 euro. Il prezzo obiettivo assegnato dal broker implica un buon potenziale di upside sulla quotata.

JP Morgan rivede la partecipazione aggregata nel capitale di BPER Banca

Se la partecipazione di Goldman Sachs nel capitale di Intesa Sanpaolo è crollata, quella di un’altra banca d’affari Usa di primo piano, JP Morgan, in un’altra banca italiana di fama come BPER Banca, è stata solo rivista al ribasso.

Dalle comunicazione di Consob si apprende che lo scorso 28 novembre JP Morgan Chase ha diminuito la partecipazione aggregata nel capitale di BPER Banca scendendo dal precedente 6,139 per cento al 5,735 per cento. La partecipazione è detenuta tramite tre società controllate. Più nel dettaglio il 5,067 per cento della partecipazione è relativo a diritti di voto riferibili ad azioni della banca, lo 0,033 per cento riguarda invece una partecipazione potenziale, lo 0,2 per cento riguarda altre posizioni lunghe con regolamento fisico e per finire il restante 0,434% fa riferimento ad altre posizioni lunghe con regolamento in contanti.

Le azioni BPER Banca oggi partono da 5,78 euro. I prezzi nell’ultima settimana hanno guadagnato lo 0,3 per cento mentre la prestazione su base mensile è positiva dell’1 per cento. A fare impressione è soprattutto il rialzo anno su anno che è pari al 76 per cento.

Due gli analisti intervenuti di recente sulle azioni BPER Banca: Jefferies e Deutsche Bank. I primi hanno confermato il rating buy e alzato il target price a 7,3 euro mentre i secondi hanno confermato il rating hold e portato il prezzo obiettivo a 6,4 euro. La prospettiva dei due analisti è del tutto diversa: bullish la prima, molto più prudente la seconda.

Nuove partecipazioni aggregate anche nel capitale di Monte dei Paschi

Infine c’è il Monte dei Paschi di Siena. Consob ha reso noto che dallo scorso 25 novembre, Barclays vanta una partecipazione aggregata nel capitale di MPS pari al 5,401 per cento. Tale partecipazione è detenuta attraverso tre società controllate. Di questa percentuale, l’1,102 per cento riguarda diritti di voto riferibili ad azioni della banca mentre il 4,257 per cento è relativo ad altre posizioni lunghe con regolamento fisico. Per finire il restante 0,042 per cento riguarda altre posizioni lunghe con regolamento in contanti.

Sempre a partire dalla stessa data, Francesco Gaetano Caltagirone risulta avere una partecipazione aggregata nel capitale della banca toscana pari al 5,057 per cento mediante 10 società controllate. Nello specifico, il 4,509 per cento è relativo a diritti di voto riferibili ad azioni di Banca MPS, mentre il restante 0,548 per cento riguarda altre posizioni lunghe con regolamento fisico.

Il titolo MPS inizierà la seduta di metà settimana da 6,24 euro. La prestazione a un mese è positiva per il 21 per cento, quella a una settimana evidenzia un verde del 6 per cento e quella anno su anno registra un rialzo di ben il 107 per cento.

Di recente Monte dei Paschi ha incassato il giudizio favorevole di HSBC. Gli analisti hanno infatti portato il rating a buy con target price a 7,2 euro.

